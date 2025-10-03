花蓮光復5萬慰助金首日領取近6成 未領受災戶明起依戶籍至「這兩處」
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，縣府今起針對影響受災戶發放5萬元慰助金，不少災民今天一早就到指定地點排隊領取，統計有近6成受災戶今天已領取完成，提醒若證件遺失者可先到光復戶政事務所或糖廠戶政便民服務站補辦領取，不會收取額外工本費，未領取民眾，明起至31日可依居住所在地至光豐農會或中區實物銀行領取。
社會處統計，今日領取戶數達2121戶領取率約57.29%，縣長徐榛蔚表示，這次災害造成鄉親生活嚴重衝擊，縣府與各協力單位以救災為第一目標，除救災外持續提供各協助，縣府也會與中央極力協助受災戶重建家園，讓民眾早日恢復安定生活。
不過今天也有不少民眾因到場未有證件或非戶長無法領取，縣府提醒，如因災害遺失或尚缺身分證件，可先至光復戶政事務所或光復糖廠醫療站內的戶政便民服務站辦理補證後，再領取慰問金，未設籍但實際居住家戶者包含租房，可擇一代表人由公所村長或村辦公室核發實際居住證明後，備妥證件至發放地點領取。
而部分鄉村僅畫設保全戶可領取，縣府表示，若非在範圍內但家中有受影響，可前往所在地公所登記，並提供建物門牌照片與受災情形照片，由公所造冊登記交由縣府核發。縣府也提醒，今日未領取者明日起至31日前至指定地點包含光豐農會及中區實物銀行領取。
