花蓮堰塞湖溢流釀災仍有6人失聯 警消擴大下游開挖淤泥搜尋
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情第11天，目前仍有6人失聯。警消、國軍針對佛祖街民宅往下游開挖淤泥，並針對下游3處防風林及消坡塊區開挖，皆無所獲。
失聯者包含自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街砂石場黃姓業者、高姓教授及張姓婦人。
花蓮縣消防局表示，佛祖街受困民宅已拆除，針對民宅或指認貨櫃位置，往下游處開挖100公尺，也在下游3處防風林區及消波塊區進行開挖。
另外，佛祖街砂石場黃姓業者搜尋位置，從砂石場沿水流可能方向持續開挖300公尺，花蓮縣消防局表示，未發現跡證。
花蓮縣消防局表示，國軍特戰48名特戰人員針對大平村水流下游沖刷區域，進行地毯式搜尋，也出動4架無人機，截至今天暫無尋獲。
