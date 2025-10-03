快訊

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

插手中華電信升遷？ 陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

花蓮堰塞湖溢流釀災仍有6人失聯 警消擴大下游開挖淤泥搜尋

中央社／ 花蓮縣3日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情第11天，目前仍有6人失聯。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情第11天，目前仍有6人失聯。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情第11天，目前仍有6人失聯。警消、國軍針對佛祖街民宅往下游開挖淤泥，並針對下游3處防風林及消坡塊區開挖，皆無所獲。

失聯者包含自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街砂石場黃姓業者、高姓教授及張姓婦人。

花蓮縣消防局表示，佛祖街受困民宅已拆除，針對民宅或指認貨櫃位置，往下游處開挖100公尺，也在下游3處防風林區及消波塊區進行開挖。

另外，佛祖街砂石場黃姓業者搜尋位置，從砂石場沿水流可能方向持續開挖300公尺，花蓮縣消防局表示，未發現跡證。

花蓮縣消防局表示，國軍特戰48名特戰人員針對大平村水流下游沖刷區域，進行地毯式搜尋，也出動4架無人機，截至今天暫無尋獲。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 失聯

延伸閱讀

攜手高輝營造 日勝生旗下日鼎水務共同馳援花蓮光復清淤作業

「鏟子超人」台中隊助花蓮災區復原！12輛灑水車、清溝車、消毒車上陣

花蓮重大災害專款專戶 指定用於「光復洪災」累積逾1.4億元

花蓮馬太鞍溪土堤搶修明完成 季連成稱這前提「保證不會」流入市區

相關新聞

花蓮光復5萬慰助金首日領取近6成 未領受災戶明起依戶籍至「這兩處」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，縣府今起針對影響受災戶發放5萬元慰助金，不少災民今天一早就到指定地點排隊領取，統計有近6成受...

450名光復鄉災民的家…教會今晚任務結束 明轉型關懷據點

花蓮縣光復鄉發生洪災，基督長老教會馬太鞍教會因地勢較高，成為族人避難地點，收容人數最多達到450人，隨著家戶清淤完成，災...

堰塞湖溢流…光復鄉傳「救災怪手不見了」 警：災民暫借20分鐘就歸還

花蓮縣光復鄉23日發生堰塞湖溢流洪災後，才發生竊賊趁亂進入檳榔攤洗劫損失約5萬元，遭警方逮捕，今天又傳出救災的怪手「不見...

恐有熱帶系統！中央訂花蓮災區防颱撤離計畫 比照地震警告系統

花蓮光復鄉歷經洪災，國慶連假前夕，恐又有另一個熱帶系統接近，行政院政委季連成上午在中央前進指揮所指出

再嗆內政部延誤撤離通報釀花蓮洪災 凌濤要劉世芳辭職待調查

花蓮堰塞湖溢流釀當地災情，國民黨昨舉行記者會，指內政部延遲13小時通知撤離，部長劉世芳大動作回擊。國政基金會副執行長凌濤...

影／南橫新武呂溪河段阻斷恐成堰塞湖？ 林保署：水位下降已無回淤

南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷，民眾憂恐成堰塞湖。林業保育署台東分署經連日監測，發現崩塌土體下方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。