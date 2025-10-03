快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

450名光復鄉災民的家…教會今晚任務結束 明轉型關懷據點

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉基督長老教會馬太鞍教會在災後收容災民，族人就睡在會堂椅子上。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉基督長老教會馬太鞍教會在災後收容災民，族人就睡在會堂椅子上。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉發生洪災，基督長老教會馬太鞍教會因地勢較高，成為族人避難地點，收容人數最多達到450人，隨著家戶清淤完成，災民陸續返家，教會宣布收容任務今晚結束，下一階段作為關懷據點；門諾駐點醫護站則維持到11日。

馬太鞍教會在災後10多天來，一直是當地fata'an部落受災戶、志工及工作人員的倚靠，會堂桌椅充當床鋪，給災民睡覺，也有義煮團進駐炊煮，門諾醫護站也前往駐點，提供診療。

牧師楊阿華說，隨著災民家園清理陸續完成，許多人已經返家，到昨天晚上，收容人數剩下25人，認為第一階段任務已經完成，決定今天晚上停止收容任務。至於有3到5名災民因房子受損嚴重，沒辦法再居住，若無法撤到縣府安置處所，還是會繼續收容。

楊阿華說，今天已在收拾環境，整理棉被等寢具，也忙著擦拭桌椅，清理完成後，接下來將作為醫療站及兒少關懷據點。

洪災發生後，縣府在大進國小等地成立收容所，也有馬太鞍教會及太巴塱教會自主成立的收容所。縣府原民處表示，兩處教會到昨天為止，收容人數30多人，馬太鞍教會結束收容任務後，正與族人溝通，安置到公設的收容所。

花蓮光復鄉基督長老教會馬太鞍教會在災後收容災民，是不少族人的倚靠。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉基督長老教會馬太鞍教會在災後收容災民，是不少族人的倚靠。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉基督長老教會馬太鞍教會在災後收容災民，因階段性任務完成，將結束收容轉為醫療站及關懷據點。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉基督長老教會馬太鞍教會在災後收容災民，因階段性任務完成，將結束收容轉為醫療站及關懷據點。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉

延伸閱讀

異業合作 柳營奇美與鹽水教會打造五星級服務據點

堰塞湖溢流…光復鄉傳「救災怪手不見了」 警：災民暫借20分鐘就歸還

光復災後曾收容450人 馬太鞍教會完成階段任務

駁斥花蓮賑災善款挪用傳聞　卓榮泰：一定用於災民

相關新聞

李鴻源示警馬太鞍第二次堰塞湖形成機率高？中央證實：將採2措施

水利專家、內政部前部長李鴻源今天示警，馬太鞍溪上游還有2.5噸泥沙，且山壁不穩定，若發生豪大雨或地震，形成第二次堰塞湖的...

堰塞湖溢流…光復鄉傳「救災怪手不見了」 警：災民暫借20分鐘就歸還

花蓮縣光復鄉23日發生堰塞湖溢流洪災後，才發生竊賊趁亂進入檳榔攤洗劫損失約5萬元，遭警方逮捕，今天又傳出救災的怪手「不見...

450名光復鄉災民的家…教會今晚任務結束 明轉型關懷據點

花蓮縣光復鄉發生洪災，基督長老教會馬太鞍教會因地勢較高，成為族人避難地點，收容人數最多達到450人，隨著家戶清淤完成，災...

恐有熱帶系統！中央訂花蓮災區防颱撤離計畫 比照地震警告系統

花蓮光復鄉歷經洪災，國慶連假前夕，恐又有另一個熱帶系統接近，行政院政委季連成上午在中央前進指揮所指出

再嗆內政部延誤撤離通報釀花蓮洪災 凌濤要劉世芳辭職待調查

花蓮堰塞湖溢流釀當地災情，國民黨昨舉行記者會，指內政部延遲13小時通知撤離，部長劉世芳大動作回擊。國政基金會副執行長凌濤...

影／南橫新武呂溪河段阻斷恐成堰塞湖？ 林保署：水位下降已無回淤

南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷，民眾憂恐成堰塞湖。林業保育署台東分署經連日監測，發現崩塌土體下方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。