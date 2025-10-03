450名光復鄉災民的家…教會今晚任務結束 明轉型關懷據點
花蓮縣光復鄉發生洪災，基督長老教會馬太鞍教會因地勢較高，成為族人避難地點，收容人數最多達到450人，隨著家戶清淤完成，災民陸續返家，教會宣布收容任務今晚結束，下一階段作為關懷據點；門諾駐點醫護站則維持到11日。
馬太鞍教會在災後10多天來，一直是當地fata'an部落受災戶、志工及工作人員的倚靠，會堂桌椅充當床鋪，給災民睡覺，也有義煮團進駐炊煮，門諾醫護站也前往駐點，提供診療。
牧師楊阿華說，隨著災民家園清理陸續完成，許多人已經返家，到昨天晚上，收容人數剩下25人，認為第一階段任務已經完成，決定今天晚上停止收容任務。至於有3到5名災民因房子受損嚴重，沒辦法再居住，若無法撤到縣府安置處所，還是會繼續收容。
楊阿華說，今天已在收拾環境，整理棉被等寢具，也忙著擦拭桌椅，清理完成後，接下來將作為醫療站及兒少關懷據點。
洪災發生後，縣府在大進國小等地成立收容所，也有馬太鞍教會及太巴塱教會自主成立的收容所。縣府原民處表示，兩處教會到昨天為止，收容人數30多人，馬太鞍教會結束收容任務後，正與族人溝通，安置到公設的收容所。
