堰塞湖溢流…光復鄉傳「救災怪手不見了」 警：災民暫借20分鐘就歸還

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉發生慘重洪災，連日來不少重機具進入災區協助清淤。圖／警方提供
花蓮光復鄉23日發生堰塞湖溢流洪災後，才發生竊賊趁亂進入檳榔攤洗劫損失約5萬元，遭警方逮捕，今天又傳出救災的怪手「不見了」；警方立即調查，發現是鄰近災民暫借，20分鐘後就歸還，但也表示將加強巡邏，防堵有人趁火打劫。

光復鄉有檳榔攤在洪災隔天的24日深夜，遭人破壞門窗潛入行竊，偷走價值約5萬元的現金及財物，受災店主直到隔天回到店家清理家園才發現，縣警局刑警大隊及鳳林警分局合組專案小組，逮捕有竊盜前科的黃姓男子。

近日大輛工程車進入協助清淤，市區有許多山貓、怪手，今天又有民眾在臉書花蓮同鄉會貼文，表示有業主怪手被偷走，一些救災機具遭到順手牽羊，懷疑有竊盜集團趁機作團，呼籲業主要妥慎收好，也請求縣刑大幫幫光復。

警方獲報後深入了解，表示經查，確認該部機具是由鄰近災民暫時借用，約20分鐘後就歸還，並非竊案，呼籲鄉親不要急著轉傳或誤信未經查證的訊息，以免造成誤會。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，警方對於影響救災安全的狀況相當重視，已即時派員釐清，也會持續加強災區巡查，加大打擊不法的力度，確保災區秩序與安全。

警方呼籲，若民眾掌握相關治安訊息，歡迎透過縣警局粉絲專頁私訊、撥打110或分局電話通報，將立即派員處理，警方會和鄉親一起守護社區，讓復原過程更安心。

堰塞湖 馬太鞍溪 災民 花蓮 光復鄉

