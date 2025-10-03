恐有熱帶系統！中央訂花蓮災區防颱撤離計畫 比照地震警告系統

快訊

聯合報／ 記者王燕華楊正海／台北即時報導
中央前進指揮所上午舉行記者會。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉歷經洪災，國慶連假前夕，恐又有另一個熱帶系統接近，行政院政委季連成上午在中央前進指揮所指出，中央與軍方、縣府會做撤離計畫，警告系統比照地震的警告，並建立一個類似海嘯才能夠發放的防空警報系統。

季連成表示，目前台灣周邊海域，並不利於颱風發展，但還是要看後續狀況，現在中央已經指示軍方、縣府，這3單位會馬上做撤離計畫，第1個要做的是警告系統，比照地震的警告系統、國家的警告系統來處理。第2個步驟是建立了一個類似海嘯才能夠發放的防空警報系統。

至於撤離方面，季連成表示，會優先選擇獨居的老人，如果住家是二、三樓，會協調軍方、地方志工和警、消人員來協助搬上2、3樓，給予照顧。另外是針對平房式的獨居老人，要採取的就是疏散到收容中心，做預防性的撤離，由軍、警、消人員互相配合。

他說，其他的民眾則做垂直撤離，因為預估即便颱風來了，如果雨量沒有超過500毫米以上，不至於形成大量的水，所以用垂直撤離，仍然安全。他強調，所謂的垂直撤離，是到自家的2樓、3樓，不過，這要有強制性，不是報垂直撤離，結果人還是待在一樓，絕對不行。

季連成指出，垂直撤離時會請警察挨家挨戶的去看，警報系統只要一發放，所有垂直撤離的人，一定要進入2樓，不可以留在1樓，那所有在外工作人，通通都要離開。

他說，紅色警戒警告一發布，包含救災部隊，通通都要撤離，也包含所有的便利商店都停止營業，做全面性的撤離，這是現在要做的計畫，因為還有一段時間，計畫完成之後，會正式公布。

