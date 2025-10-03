李鴻源示警馬太鞍第二次堰塞湖形成機率高？中央證實：將採2措施
水利專家、內政部前部長李鴻源今天示警，馬太鞍溪上游還有2.5噸泥沙，且山壁不穩定，若發生豪大雨或地震，形成第二次堰塞湖的可能性很高。中央前進協調所副總協調官李孟諺說，確實有這樣的風險，現在雙管齊下，一方面加固堤防，也在規畫堰塞湖是不是做溢洪道或排水設施，萬一再有崩塌能減少洪水量。
林業保育署今天監測，堰塞湖目前水量約590萬噸，比昨天略增，但水位、湖域面積幾位沒變化，溢流口下刷趨緩，壩體、水流都沒有異常，這兩天有颱風，會做24小時雨量監控，今天集水區沒下雨。
李鴻源今天說，堰塞湖剩5、600萬噸水量嚴格來說不會有立即危險，但根據昨天看到的資料，這次崩下來僅7000萬噸泥沙，還有約2.5億噸泥沙在上面，且上游左側山壁不穩定，若再次發生豪大雨可能會崩下來，再次形成堰塞湖，且只要發生5級地震，整座山會滑下來，馬太鞍溪形成第二次堰塞湖可能性高。
中央災害應變中心在花蓮光復糖廠設置前進協調所，副總協調官李孟諺今天表示，堰塞湖兩側還有一些崩塌的土石方堆積山上，若有地震豪雨，確實有再次形成堰塞湖的風險。
他說明，目前採雙管齊下，水利署正加固堤防希望達到一定保護程度，最好日雨量250到300毫雨都不會溢堤，水利署也正規畫第二道防線的可行性。
至於上游堰塞湖的部分，李孟諺說，已有幾個團隊共同研提可能方案，包括是否做溢洪道或排水設施，一旦再崩塌，可減少大量的水隨泥沙一起下來，下周也會持續討論，相關方案都在評估，希望盡快有結果。
他也要求農業部勘察評估施作便道，約需15公里，且沿線陡峭，若做便道，才有辦法將機具運送上去施作。不過當務之急還是下游堤防加固，是最迫切對居民的安全保護。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言