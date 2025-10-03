李鴻源示警馬太鞍第二次堰塞湖形成機率高？中央證實：將採2措施

水利專家、內政部前部長李鴻源今天示警，馬太鞍溪上游還有2.5噸泥沙，且山壁不穩定，若發生豪大雨或地震，形成第二次堰塞湖的可能性很高。中央前進協調所副總協調官李孟諺說，確實有這樣的風險，現在雙管齊下，一方面加固堤防，也在規畫堰塞湖是不是做溢洪道或排水設施，萬一再有崩塌能減少洪水量。

林業保育署今天監測，堰塞湖目前水量約590萬噸，比昨天略增，但水位、湖域面積幾位沒變化，溢流口下刷趨緩，壩體、水流都沒有異常，這兩天有颱風，會做24小時雨量監控，今天集水區沒下雨。

李鴻源今天說，堰塞湖剩5、600萬噸水量嚴格來說不會有立即危險，但根據昨天看到的資料，這次崩下來僅7000萬噸泥沙，還有約2.5億噸泥沙在上面，且上游左側山壁不穩定，若再次發生豪大雨可能會崩下來，再次形成堰塞湖，且只要發生5級地震，整座山會滑下來，馬太鞍溪形成第二次堰塞湖可能性高。

中央災害應變中心在花蓮光復糖廠設置前進協調所，副總協調官李孟諺今天表示，堰塞湖兩側還有一些崩塌的土石方堆積山上，若有地震豪雨，確實有再次形成堰塞湖的風險。

他說明，目前採雙管齊下，水利署正加固堤防希望達到一定保護程度，最好日雨量250到300毫雨都不會溢堤，水利署也正規畫第二道防線的可行性。

至於上游堰塞湖的部分，李孟諺說，已有幾個團隊共同研提可能方案，包括是否做溢洪道或排水設施，一旦再崩塌，可減少大量的水隨泥沙一起下來，下周也會持續討論，相關方案都在評估，希望盡快有結果。

他也要求農業部勘察評估施作便道，約需15公里，且沿線陡峭，若做便道，才有辦法將機具運送上去施作。不過當務之急還是下游堤防加固，是最迫切對居民的安全保護。 中央前進協調所副總協調官李孟諺（中）表示，確實有再次形成堰塞湖的可能性，相關處理方案都在研討。記者王燕華／攝影 花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖狀況穩定，但李鴻源擔心，山區2億5000噸泥沙，一旦地震或豪雨，可能再次形成堰塞湖。圖／林業保育署提供

商品推薦