馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源今說，這次崩下來僅7千萬噸泥沙，但還有約2.5億噸泥沙還在上面，且上游左側山壁不穩定，再次發生豪大雨可能會崩下來，且只要發生五級的地震，整座山會滑下來，因此馬太鞍溪形成第二次堰塞湖可能性高，他建議應討論遷村及建立準確的預警機制。

李鴻源今出席國民黨團記者會，他提到9月3日接受內政部委託、9月4日團隊開始計算何時溢流、淹水範圍，約計算一周後，9月19日傍晚把資料交給內政部，原本要疏散600多個人，結果根據他們的計算，要疏散7、8千人，不清楚中間公文往返，不過現在不急於談誰該負責，等把災民安置好再還原。

李指出，按理來說堰塞湖現在剩5、6百萬噸的水，嚴格來說不會造成立即危險，但根據昨天看到的資料，這次崩下來僅7千萬噸泥沙，但還有約2.5億噸泥沙還在上面，且上游左側山壁不穩定，若再次發生豪大雨可能會崩下來，再次形成堰塞湖，且只要發生五級的地震，整座山會滑下來，因此馬太鞍溪形成第二次堰塞湖可能性高。

李說，他建議國科會整合專家學者、發揮自己的專長，並建議水利署指揮水利規畫試驗所，看用炸用挖，做水工模型試驗去研究；此外，不可諱言是下游有一千多公尺的地方，是比較脆弱，喊話水利署一定要在最短時間，把這個缺口補起來並加固。

李鴻源也提出，立院及行政院應討論遷村，遷村關乎到災民的就學、就業就養及原住民，操作需要非常細膩，其二則是預警機制要非常準確，這次他們計算堰塞湖垮了到達部落，大概是40分鐘，能掌握的時間是非常有限，同時災防法要修法納入對潰壩、堰塞湖及海嘯應對方法。

李提到，堰塞湖經驗看到的是複合式災害，美國災防是透過聯邦緊急事務管理署（FEMA）從聯邦政府到州政府一條鞭，副總統出來當指揮官，國民兵進駐將防災視同作戰；另一種案例則是日本，不成立一個專責單位，只派一位大臣擔當防災大臣，位置相當於官方長官，比部長稍微高，但台灣災害設計是美國學日本都學一半。

李指出，台灣把災害分出去，颱風分到內政部、淹水分給經濟部，這次你會發現，其實堰塞湖是在農業部，可是下面的水是經濟部管轄，農業部雖然已經發9次疏散公文給花蓮縣府，但上面什麼時候溢流，花蓮縣府沒有能力界定疏散範圍。 內政部前部長李鴻源上午指出，花蓮馬太鞍溪若再遇豪雨或地震，恐怕還會形成「第二次堰塞湖」。記者曾吉松／攝影

