快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪形成第二次堰塞湖 李鴻源：可能性非常高

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成嚴重災情，內政部前部長李鴻源（左）上午受邀出席國民黨團記者會指出，若再遇豪雨或地震，花蓮馬太鞍溪恐怕還會形成「第二次堰塞湖」。記者曾吉松／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成嚴重災情，內政部前部長李鴻源（左）上午受邀出席國民黨團記者會指出，若再遇豪雨或地震，花蓮馬太鞍溪恐怕還會形成「第二次堰塞湖」。記者曾吉松／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成嚴重災情，內政部前部長李鴻源上午受邀出席國民黨團記者會指出，該堰塞湖蓄水量高達9000萬噸，相當於一座「不穩定的南化水庫」，只要發生溢流就是全面潰壩，雖然目前湖水已降到5、600萬噸，不會造成立即危險，但山上仍有約2.5億噸泥沙未下來，若再遇豪雨或地震，花蓮馬太鞍溪恐怕還會形成「第二次堰塞湖」。

內政部前部長李鴻源上午指出，花蓮馬太鞍溪若再遇豪雨或地震，恐怕還會形成「第二次堰塞湖」。記者曾吉松／攝影
內政部前部長李鴻源上午指出，花蓮馬太鞍溪若再遇豪雨或地震，恐怕還會形成「第二次堰塞湖」。記者曾吉松／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

鏟子超人帶病菌？ 衛福部：與非災區相似

鏟子超人帶病菌出花蓮？中央協調所回應李鴻源 災區歡迎這類人

喊話鏟子超人別去花蓮救災 李鴻源：裝備不足易感染

馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

相關新聞

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源今說，這次崩下來僅7千萬噸泥沙，但還有約2.5億噸泥沙還在上面，且上游左側...

影／南橫新武呂溪河段阻斷恐成堰塞湖？ 林保署：水位下降已無回淤

南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷，民眾憂恐成堰塞湖。林業保育署台東分署經連日監測，發現崩塌土體下方...

李鴻源示警馬太鞍第二次堰塞湖形成機率高？中央證實：將採2措施

水利專家、內政部前部長李鴻源今天示警，馬太鞍溪上游還有2.5噸泥沙，且山壁不穩定，若發生豪大雨或地震，形成第二次堰塞湖的...

馬太鞍溪形成第二次堰塞湖 李鴻源：可能性非常高

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成嚴重災情，內政部前部長李鴻源上午受邀出席國民黨團記者會指出，該堰塞湖蓄水量高達9000萬噸，相當於...

光復鄉潰壩立委喊國賠 卓榮泰：有法定程序跟條件

花蓮光復鄉潰壩災後，國民黨立委傅崐萁喊話國家應啟動國賠。行政院長卓榮泰回應，國賠有國賠的法定程序跟條件，而對災區的搶救跟...

花蓮洪災傅崐萁喊國賠 卓揆：照程序 與急迫性補助不衝突

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加200億元，不過立委傅崑萁喊出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。