卓榮泰：國賠有法定程序 追加預算優先救災補助、不相衝突
行政院2日提出將追加預算用於樺加沙颱風造成花蓮風災損失，對此國民黨立委傅崐萁則表示，應該要國賠。行政院長卓榮泰3日表示，國賠有國賠的法定程序跟條件，那對災區的整個搶救跟補助，有它急迫性的需要，所以這兩個並不相衝突。此外強化韌性特別預算通過了以後，國家才能進行普發現金以及其他支持產業、安定就業、照顧民生弱勢，以及國防韌性所有的事項。
卓榮泰今日赴立院施政報告及備詢前接受媒體聯訪，他指出，國賠有國賠的法定程序跟條件，那對災區的整個搶救跟補助，有它急迫性的需要，所以這兩個並不相衝突。他認為透過原來的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」跟特別預算，都能夠把整個花蓮納入災區，而且再經過我們現在還在仔細的盤點當中，如果提出一個以200億規模為基礎的追加預算，應該能夠在短時間內，馬上就來執行所有對花蓮地區這次堰塞湖造成的傷害復原，那麼也不會排擠到原來丹娜絲所造成雲嘉南地區災害任何的補償，這個是效率上最快、時間上最短的方式，而且會核實的來計算，這是第一個。
卓榮泰也說，可能有些國人認為現在行政院在普發現金這個時間上，可以發而不發，其實這有所誤會。在提出整個強化韌性的特別條例之後，今天才要到立法院來進行強化韌性特別預算，只有這個特別預算通過了以後，國家才能進行普發現金，以及其他支持產業、安定就業、照顧民生弱勢，以及國防韌性所有的事項。
卓榮泰說，希望今天報告之後，立法院能夠儘速的通過這樣的特別條例，那麼大家所期待的，以及國家要做的各項政策，就能夠如序的順利推動。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言