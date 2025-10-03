光復鄉潰壩立委喊國賠 卓榮泰：有法定程序跟條件

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
卓榮泰花蓮光復鄉潰壩災後，國民黨立委傅崐萁喊話國家應啟動國賠。行政院長卓榮泰（中）回應，國賠有國賠的法定程序跟條件，而對災區的搶救跟補助有其急迫性的需要，兩者並不相衝突。記者邱德祥／攝影
卓榮泰花蓮光復鄉潰壩災後，國民黨立委傅崐萁喊話國家應啟動國賠。行政院長卓榮泰（中）回應，國賠有國賠的法定程序跟條件，而對災區的搶救跟補助有其急迫性的需要，兩者並不相衝突。記者邱德祥／攝影

花蓮光復鄉潰壩災後，國民黨立委傅崐萁喊話國家應啟動國賠。行政院長卓榮泰回應，國賠有國賠的法定程序跟條件，而對災區的搶救跟補助有其急迫性的需要，兩者並不相衝突。卓榮泰上午率領閣員赴立法院受訪表示，行政院認為透過原來的「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例跟特別預算，已能把整個花蓮納入災區。

卓榮泰說，行政院還在仔細盤點中，如果提出一個以200億元規模為基礎的追加預算，應該能夠在短時間內馬上執行所有對花蓮地區堰塞湖造成的傷害，也不會排擠到原來對雲嘉南地區的任何補償，這個是效率上最快、時間上最短，行政院會核實的來計算。

卓榮泰表示，有些國人認為現在行政院在普發現金這個時間上，可以發而不發，其實這有所誤會。行政院在提出「強化韌性特別條例」之後，今天才要到立法院來進行報告，只有這個特別預算通過以後，國家才能進行普發現金及其它支援產業、安定就業、照顧民生弱勢、國防韌性等所有事項，希望今天報告之後，立法院能夠盡速通過特別條例。

堰塞湖 馬太鞍溪

