光復鄉長8月就喊最怕潰堤 陳駿季：別用片段訊息揣測

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重災情，光復鄉長林清水今年8月在縣府開的楊柳颱風應變會議中就曾提及堰塞湖「潰堤才是最大風險」，如今該音檔也曝光。農業部長陳駿季今上午受訪表示，不要用片段訊息去揣測任何一件事情。

媒體人朱凱翔昨在「吃飽來打臉」節目中公開花蓮縣政府近日找到的會議記錄，內容顯示8月11日下午2時30分，縣府秘書長曾開楊柳颱風的應變會議，與會者包括中央農業部、經濟部官員及地方鄉村長，共同商議馬太鞍溪堰塞湖的風險。內容顯示，林清水當時早已明確指出「潰堤才是最大風險」，卻未獲中央正視。

立院院會今邀行政院長卓榮泰及相關首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢，陳駿季會前受訪時被問及鄉長8月曾說最怕潰堤一事，說「我想現在不要用片段訊息去揣測任何一件事情」，相信一定會有相關的調查，現在還是以救災為主。

媒體追問現在只能放著堰塞湖長大？是否要為潰堤道歉？陳駿季則不發一語快步進入議場。

商品推薦