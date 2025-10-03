監測馬太鞍溪堰塞湖 昨完成簡易測深衛星浮標投放 1原因維持紅色警戒

為監測馬太鞍溪堰塞湖，農業部林業保育署花蓮分署、成功大學團隊與空勤總隊，昨天趁山區天氣穩定，團隊一同搭乘直升機飛抵湖區，投放「簡易測深衛星浮標」及水深探測。

「農業部」臉書粉專表示，團隊總共投放3枚簡易測深衛星浮標，探測湖區水下地形、深度等狀況，以便掌握湖體深度。此外，為了評估目前壩體土石狀況，更協調二名特搜教官隨行，垂降至壩頂探測地表狀況是否穩定。

農業部說，目前天然壩體及水流無異狀，湖水從溢流口穩定流出，但由於溢流水道及下游土砂尚未穩定，因此維持紅色警戒。農業部同仁及研究團隊會持續駐守在深山第一線，時刻監測壩體的變化，守望下游居民的安全。

