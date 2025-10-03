通知撤離慢了？內政部秀通聯紀錄

花蓮堰塞湖潰決災情慘重，行政院長卓榮泰先前表示將究責，國民黨昨舉行記者會指內政部延遲通知，造成撤離疏散等應變延遲，質疑內政部重大失職。劉世芳則出示通聯紀錄，強調「真相只有一個」，當時開會時，花蓮縣府代表也在場。

卓榮泰日前在立院施政報告時表示，全力復原災區時，也將展開必要的檢討究責；他昨再指出，後續將徹底檢討災害成因與整體應變表現，補強不足、釐清責任。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨說，他支持卓揆咎責單位疏失，但要公平公正公開，不可徇私，盼查明真相並啟動國賠。

國政基金會副執行長凌濤指出，農業部林保署九月廿一日「馬太鞍溪堰塞湖預警應變措施」關鍵報告中，寫明撤離通報「紅色警戒」機制，若經監測有壩體滲流破壞疑慮，應提早發布紅色警戒通報單。九月廿一日當晚六時就依台大團隊建議，決策擴大撤離到一千八百戶、超過八千人，當晚六時開會結束就應馬上通知，但內政部竟到晚上近九時才把撤離人數通報上傳給花蓮縣府，拖到隔天早上七時才發布紅色警戒通報單，延誤關鍵的黃金十三小時。

凌濤說，卓榮泰喊究責，「敢不敢檢討劉世芳重大失職？」行政院決策慢半拍還想甩鍋縣府。

劉世芳昨出示中央應變災害中心通聯紀錄回擊，指當天會議花蓮縣府秘書長等機關代表都有參加，都知道要擴大疏散撤離一八三七戶，也分別通知花蓮民政處長、科長及承辦人員及中央與地方權責機關。

劉世芳表示，通報方式除了ＬＩＮＥ、傳真文字外，還包含細胞簡訊、電視跑馬燈、數位看板，都列在通聯紀錄裡，當天傳真或通報次數高達五到七次以上。她建議凌濤舉行記者會前，可以先問縣府有沒有收到相關通報單、傳真文字、災害簡訊。

洪災進入第十天，光復鄉持續停班停課。中央、地方宣示中秋節前要完成災區清理，中央前進協調所昨表示，七個災區的家戶垃圾清理進度約百分之八十八，道路清淤白天環境部負責，晚上軍方接手，執行率達百分之三十，環境部表示，目前道路側溝阻塞，側溝清完，廁所就可以通。

林姓夫婦在佛祖街失聯，兒子前天請求以大型機具開挖二人失蹤的工寮，並在現場掛起父母衣物，「我們最後的期待在這裡，能不能幫忙挖一下？」縣府及啟德重機等團體昨主動聯繫支援，尚無結果。

