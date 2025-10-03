死亡補助百萬 災區將設一站式平台發放

花蓮洪災釀多人死傷，行政院七日將於災區成立「一站式服務平台」，受理民眾申請各項補助；針對光復鄉大同、大平兩村八十九戶已無法再居住，原則上不再挖掘，花蓮縣府提出中繼宅計畫，並研議遷村，內政部長劉世芳昨表示，將挨家挨戶調查，中繼宅、社宅都納入考量，規畫用台糖光復園區的五公頃土地建屋安置。

立委傅崐萁要求災戶重建模式，應參考莫拉克風災經驗，審慎評估中長期安置計畫。中央前進協調所總協調官季連成回應，無法居住的住宅災民，未來會短期媒合至旅宿業居住，中期會選地蓋組合屋，長期正在規畫，研議採取○四○三花蓮大地震的模式或其他方案。

行政院昨天統整家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農田流失補助、復工貸款補助等廿五項補助，包括受災民眾死亡或失蹤，每人將發一百萬元慰助金，重傷每人廿五萬元。主責到災區設置「一站式服務平台」的行政院政委陳金德說，將從速、從簡原則發放。

除了政府補助，各界善款持續湧入，衛福部長石崇良昨表示，「○九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至前天已湧入廿三萬筆、約七點八億元。募款至十月廿四日止，募款金額未設上限，也不會提前關帳，並強調專款專用。

內政部前部長李鴻源表示，民眾投入救災令人感動，但上萬人進入災區將衍生食宿及衛生問題，救災人員若裝備不足易被感染，更可能將病菌帶出花蓮，呼籲鏟子超人「沒有專業別再去」。花縣衛生局昨也稱，醫院病患中多數是鏟子超人，災區盼獲幫助，但須量力而為。

但總協調官季連成喊話「對志工的需求沒有停止」。衛福部表示，風災水災後常出現類鼻疽與鉤端螺旋體病，但不會人傳人，先前已發布注意事項，呼籲來災區要戴口罩、穿鞋子，重點是志工的自我保護。農業部長陳駿季說，光復、鳳林地區被淹沒農田約七百多公頃，將協助移除土砂，估一年內完成。

花蓮洪災釀重大死傷，行政院已拍板依「丹娜絲風災特別條例」延續災損補助及重建經費，閣揆卓榮泰昨表示，將以兩百億元為基礎，提出特別條例修正及追加特別預算；國民黨立院黨團總召傅崐萁說，國民黨有自己的「樺加沙風災特別條例」版本，會視卓榮泰誠意再研究，他也呼籲卓揆啟動國賠。

