聽新聞
0:00 / 0:00

死亡補助百萬 災區將設一站式平台發放

聯合報／ 政治中心、地方社會中心／連線報導
行政院將於花蓮災區成立「一站式服務平台」，受理民眾申請各項補助。圖為光復鄉在地民眾穿上原民族服，在車站月台手拿布條謝謝「鏟子超人」。記者王燕華／攝影
行政院將於花蓮災區成立「一站式服務平台」，受理民眾申請各項補助。圖為光復鄉在地民眾穿上原民族服，在車站月台手拿布條謝謝「鏟子超人」。記者王燕華／攝影

花蓮洪災釀多人死傷，行政院七日將於災區成立「一站式服務平台」，受理民眾申請各項補助；針對光復鄉大同、大平兩村八十九戶已無法再居住，原則上不再挖掘，花蓮縣府提出中繼宅計畫，並研議遷村，內政部長劉世芳昨表示，將挨家挨戶調查，中繼宅、社宅都納入考量，規畫用台糖光復園區的五公頃土地建屋安置。

立委傅崐萁要求災戶重建模式，應參考莫拉克風災經驗，審慎評估中長期安置計畫。中央前進協調所總協調官季連成回應，無法居住的住宅災民，未來會短期媒合至旅宿業居住，中期會選地蓋組合屋，長期正在規畫，研議採取○四○三花蓮大地震的模式或其他方案。

行政院昨天統整家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農田流失補助、復工貸款補助等廿五項補助，包括受災民眾死亡或失蹤，每人將發一百萬元慰助金，重傷每人廿五萬元。主責到災區設置「一站式服務平台」的行政院政委陳金德說，將從速、從簡原則發放。

除了政府補助，各界善款持續湧入，衛福部長石崇良昨表示，「○九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至前天已湧入廿三萬筆、約七點八億元。募款至十月廿四日止，募款金額未設上限，也不會提前關帳，並強調專款專用。

內政部前部長李鴻源表示，民眾投入救災令人感動，但上萬人進入災區將衍生食宿及衛生問題，救災人員若裝備不足易被感染，更可能將病菌帶出花蓮，呼籲鏟子超人「沒有專業別再去」。花縣衛生局昨也稱，醫院病患中多數是鏟子超人，災區盼獲幫助，但須量力而為。

但總協調官季連成喊話「對志工的需求沒有停止」。衛福部表示，風災水災後常出現類鼻疽與鉤端螺旋體病，但不會人傳人，先前已發布注意事項，呼籲來災區要戴口罩、穿鞋子，重點是志工的自我保護。農業部陳駿季說，光復、鳳林地區被淹沒農田約七百多公頃，將協助移除土砂，估一年內完成。

花蓮洪災釀重大死傷，行政院已拍板依「丹娜絲風災特別條例」延續災損補助及重建經費，閣揆卓榮泰昨表示，將以兩百億元為基礎，提出特別條例修正及追加特別預算；國民黨立院黨團總召傅崐萁說，國民黨有自己的「樺加沙風災特別條例」版本，會視卓榮泰誠意再研究，他也呼籲卓揆啟動國賠。

堰塞湖 馬太鞍溪 募款 傅崐萁 鏟子超人 農業部 劉世芳 陳駿季 陳金德 李鴻源

延伸閱讀

藍立法研討會聚焦財劃法 還未定調是否對總預算提復議

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

控決議到撤離延誤13小時 國民黨：卓榮泰敢不敢自我檢討？

相關新聞

洪災期間 環管署長被爆赴歐參訪

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖九月廿三日溢流導致壩體潰決，造成光復鄉多人死傷，國民黨立院黨團昨指，主責災後環境清理及應變的環境部環...

死亡補助百萬 災區將設一站式平台發放

花蓮洪災釀多人死傷，行政院七日將於災區成立「一站式服務平台」，受理民眾申請各項補助；針對光復鄉大同、大平兩村八十九戶已無...

冷眼集／3部會連續失靈 卓揆究責別徇私

花蓮光復鄉救災昨進入第十天，六名失聯者仍無所獲，災民連上班上課都不可得。行政院長卓榮泰說重話要究責，實有必要，但檢視這場...

通知撤離慢了？內政部秀通聯紀錄

花蓮堰塞湖潰決災情慘重，行政院長卓榮泰先前表示將究責，國民黨昨舉行記者會指內政部延遲通知，造成撤離疏散等應變延遲，質疑內...

中央無視堰塞湖潰堤警告？農業部：8月曾建議撤離計畫和演練

媒體人朱凱翔昨於「不演了新聞台」《吃飽來打臉》節目中公開花蓮縣政府近日找到的會議記錄，內容顯示，早在8月11日下午2點3...

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 中央統計18死6失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，中央災害應變中心統計至今天下午，釀18死6失聯，並初估降雨量若達100毫米，馬太鞍溪下游可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。