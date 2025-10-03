聽新聞
冷眼集／3部會連續失靈 卓揆究責別徇私

聯合報／ 本報記者李承穎鄭朝陽
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影

花蓮光復鄉救災昨進入第十天，六名失聯者仍無所獲，災民連上班上課都不可得。行政院長卓榮泰說重話要究責，實有必要，但檢視這場悲劇過程的決策與救災效率，槍口不能只對準地方政府，自家內閣若應變失靈卻輕輕放下，不僅球員兼裁判、有失公允，更教災民情何以堪？

馬太鞍溪堰塞湖早在七月中旬就形成，農業部除了監測水量變化，什麼超前部署的減災、避災措施都沒做。如果倒帶重來，最初就設法人為介入、引流減壓，就不會累積到一座南化水庫蓄水量時，成了碰不得的「未爆彈」，陷入人力、機具進場也沒用的窘境。

回顧當時府院黨集中心力在大罷免，各地藍委雖頻頻防守自顧不暇，至少還向中央示警要有所作為。直到八月十二日楊柳颱風襲台，農業部請花蓮縣府撤離約六百人，但災情未發生，成了「狼來了」首部曲；部長陳駿季當時強調「沒有立即危險」、「壩體很長、不會瞬間潰堤」等說法，進一步種下輕忽種子。

誇張的是，陳駿季還不斷玩文字遊戲稱洪災是「溢流」非「潰壩」，簡單兩字天差地遠，若當時警告會潰壩造成海嘯級的洪災，誰還敢不立即撤離，地方疏散與撤離的方式和強度也會更強而有力；請問這些難道不是大事化小、喪事喜辦的決策失誤嗎？

藍營昨砲轟內政部延遲十三小時撤離，內政部長劉世芳出示通聯紀錄回擊，雙方各說各話、拚命卸責。但從這次喪生多是行動不便、甚至癱瘓的長者來看，必須承認村里長、警消在短時間撤離民眾很不容易，應變中心有無配套輔助？中央有國軍可調動卻未介入，又是誰之過？由於避免人數過多，中央決定沿用「垂直避難」措施並無不可，但想過實際執行的難度嗎？

從前端主責處置堰塞湖的農業部、中段救災的內政部到最後負責清理的環境部，賴清德政府號稱的「行動內閣」連續失靈，卓揆究責要公正、透明，才能還給災民真相與公道。

