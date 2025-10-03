聽新聞
洪災期間 環管署長被爆赴歐參訪

聯合報／ 記者李成蔭李柏澔／台北報導
環境部環境管理署署長顏旭明。本報資料照片
環境部環境管理署署長顏旭明。本報資料照片

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖九月廿三日溢流導致壩體潰決，造成光復鄉多人死傷，國民黨立院黨團昨指，主責災後環境清理及應變的環境部環境管理署長顏旭明，九月廿日率團出國參訪，廿七日才發臉書稱在救災現場，且出團時僅帶特定兩家環保廠商，還要求航空公司提供貴賓禮遇，應查清是否涉及圖利，顏應下台負責。

環境部表示，部長彭啓明九月廿七日已請政風單位調查。顏旭明表示，廿六日早上已回台，當天下午就到花蓮災區，至昨已第六天，因救災非常忙碌，就交給政風釐清，一切以救災優先。

國民黨立委陳菁徽表示，花蓮災情時，顏旭明卻在國外樂逍遙，還帶上達和環保服務公司、晶淨科技公司兩家業者，有無公器私用、圖利嫌疑？從行程表發現，顏明明可以提早返國，但九月廿三、廿四日災情最慘時都還在荷蘭爽玩。

陳菁徽說，據深喉嚨爆料，顏旭明最後是被緊急叫回，廿七日才在臉書連發五篇貼文，說自己在災區救災。陳菁徽也出示環境部給國籍航空及旅行社的公文，表示要赴法國、荷蘭等地參與研習的公務行程，因開會及送禮給參訪對象，盼給予機場貴賓室、行李超額託運等禮遇，最後蓋章是顏旭明「代為決行」。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，顏旭明的爭議包含不履行即時救災職責，有時間自由行卻不返國坐鎮；出團僅帶兩名特定廠商；以公務之名要求機場貴賓室及超額行李託運等禮遇，不僅嚴重失格，官商旅遊已讓社會失去信任，顏應下台負責；行政院也應檢討部會官員出國規範，禁止官商同行成為潛規則，相關人員責任須釐清。

環境部表示，此次借用長榮航空貴賓室是循環境部往例，已要求檢討改進，確保不再發生，本次實際僅署長一人使用貴賓室。災情發生後，顏署長第一時間即線上指揮調度，並調整行程，返台親赴花蓮處理。

