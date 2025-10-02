中央無視堰塞湖潰堤警告？農業部：8月曾建議撤離計畫和演練
媒體人朱凱翔昨於「不演了新聞台」《吃飽來打臉》節目中公開花蓮縣政府近日找到的會議記錄，內容顯示，早在8月11日下午2點30分，縣府秘書長曾召開楊柳颱風的應變會議，其中光復鄉長林清水當時早已明確指出「潰堤才是最大風險」的警告，卻未獲中央正視。農業部對此回應，花蓮縣政府已於8月11日召開馬太鞍溪堰塞湖保全戶疏散撤離研商會議，根據監測情勢，及早提出疏散撤離計畫與演練。
農業部表示，7月26日馬太鞍溪堰塞湖形成之後，林業及自然保育署除了開始積極調查與監測外，同時於8月7日由副署長廖一光率隊拜會花蓮縣政府，提醒堰塞湖可能帶來的風險與因應作為。其後，花蓮縣政府於8月11日召開馬太鞍溪堰塞湖保全戶疏散撤離研商會議，並邀請林保署花蓮分署參與，會中花蓮分署說明當時堰塞湖監測結果，以及中央已預先規畫的防減災工作，並進一步建議縣政府應依職責，根據監測情勢，及早提出疏散撤離計畫與演練。
農業部指出，關於影片中提及光復鄉長提到需提早準備撤離工作，對於馬太鞍溪堰塞湖相關撤離規畫與演練應及早規畫，林保署、內政部等中央單位也相當認同，並多次以公文、通報單、群組、傳真等方式，籲請地方政府及早擬定規畫，並實際演練。林保署花蓮分署也應光復鄉長要求，立即於8月12日在光復鄉舉辦2場說明會，並於8月15日再度赴光復鄉舉辦說明會，實際說明堰塞湖狀況。
農業部表示，依據《災害防救法》第4條與第24條規定，地方政府為災害防救的主管機關。當災害發生或有發生之虞時，縣市政府及鄉鎮市公所應本於職權，依個案狀況判斷是否勸告或強制撤離，並妥善安置受影響民眾。中央自始皆全力支持地方，協助其採取一切必要行動，降低人民生命財產安全所受的威脅。
