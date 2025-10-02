馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 中央統計18死6失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，中央災害應變中心統計至今天下午，釀18死6失聯，並初估降雨量若達100毫米，馬太鞍溪下游可能發生局部溢淹，但針對相關細節仍需分析研議。

中央災害應變中心下午召開花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案工作會議，副指揮官、內政部常務次長吳堂安主持。依報告，統計至下午4時，馬太鞍堰塞湖溢流洪災，釀18人死亡、6人失聯、156人受傷。

中央災害應變中心表示，因受傷人數持續增加，中央相關單位應釐清受傷人數是否包含志工等身分，以利後續提供申請補助等事宜。

依中央災害應變中心報告顯示，今天空勘堰塞湖壩體，經技術團隊初步評估，壩體因溢流破壞機率低，溢流口下切速率減緩，湖水穩定溢流，且無急遽下切，引發再次破壞跡象。

報告提到邊坡整體破壞機率低，溢流後的新流路坡度逐漸趨緩，評估天然壩溢流破壞機率降為18%，相對穩定。且針對下游堤防規劃加高3公尺後，溢淹機率降低，但初步評估降雨量達100毫米時，可能會發生下游局部溢淹，監控情形會納入堰塞湖海嘯警報機制。

副指揮官吳堂安裁示，針對堰塞湖下游可能溢流相關資料，應釐清降雨量等資訊，目前災區有許多志工及救災人員進駐，加上當地之後可能受颱風外圍影響，因此要優先確保志工及災民與救災人員的安全，針對下游可能溢流區域，中央相關單位需橫向聯繫並進一步加以評估，提出更明確數據。

他說，中央相關單位持續與花蓮縣政府協調並提供協助，希望在中秋節前可盡量恢復災民基本生活需求為階段目標，並針對網路假錯訊息應及時對外澄清。

