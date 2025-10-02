影／另類鏟子超人 沒錢就出一分力餐車送愛到災區
花蓮堰塞湖災情讓百工百業挺光復，大批志工前進災區盡心力，除了挖土的鏟子超人，也有水電超人、物資超人、醫療超人，或是餵飽災民的義煮團等，設在大進國小的收容所，這幾天也有餐車聚集，揮舞煎鏟現作熱食免費送給受災戶，成為另類的「鏟子超人」。
來自花蓮秀林鄉太魯閣族的謝志杰，投入餐車生意已經2年，經常開著車縣內外跑、參加市集，光復也是他常擺攤的地方，看到熟悉的地方遭洪水重創，心裡難受，「朋友有難必須互相照顧」這兩天放下工作，專程來到光復糖廠送愛心。
謝志杰與母親薛秀鳳將餐車開到大進國小收容所外，昨天發送200份餐食，今天的餐點是飯糰與捲餅，只見他熟練地揮舞煎鏟，將起司、豬肉煎得香透，裹入同樣煎得「赤赤」的捲餅中，頓時香味四溢。
薛秀鳳擔心災民、志工害羞不敢拿，頂著中午的大太陽，站在餐車前賣力推銷，有人來拿一份，她馬上說還要嗎？硬是多塞幾顆飯糰，希望對方不要客氣，多帶一些回去分享，讓受災戶很感謝。
「沒有錢，就來出一分力」，謝志杰說，這幾天災民可能較常吃便當或乾糧，選擇免費供應飯糰及捲餅等輕食，是想到在炎熱天氣下比較不會壞，也比較方便拿著吃，希望讓災民吃得滿意。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言