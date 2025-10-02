影／另類鏟子超人 沒錢就出一分力餐車送愛到災區

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
餐車業者謝志杰與母親薛秀鳳，將餐車開到大進國小收容所前，分享食物也分享愛心。記者王燕華／攝影
花蓮堰塞湖災情讓百工百業挺光復，大批志工前進災區盡心力，除了挖土的鏟子超人，也有水電超人、物資超人、醫療超人，或是餵飽災民的義煮團等，設在大進國小的收容所，這幾天也有餐車聚集，揮舞煎鏟現作熱食免費送給受災戶，成為另類的「鏟子超人」。

來自花蓮秀林鄉太魯閣族的謝志杰，投入餐車生意已經2年，經常開著車縣內外跑、參加市集，光復也是他常擺攤的地方，看到熟悉的地方遭洪水重創，心裡難受，「朋友有難必須互相照顧」這兩天放下工作，專程來到光復糖廠送愛心。

謝志杰與母親薛秀鳳將餐車開到大進國小收容所外，昨天發送200份餐食，今天的餐點是飯糰與捲餅，只見他熟練地揮舞煎鏟，將起司、豬肉煎得香透，裹入同樣煎得「赤赤」的捲餅中，頓時香味四溢。

薛秀鳳擔心災民、志工害羞不敢拿，頂著中午的大太陽，站在餐車前賣力推銷，有人來拿一份，她馬上說還要嗎？硬是多塞幾顆飯糰，希望對方不要客氣，多帶一些回去分享，讓受災戶很感謝。

「沒有錢，就來出一分力」，謝志杰說，這幾天災民可能較常吃便當或乾糧，選擇免費供應飯糰及捲餅等輕食，是想到在炎熱天氣下比較不會壞，也比較方便拿著吃，希望讓災民吃得滿意。

花蓮光復鄉大進國小的收容所前，這幾天都有餐車提供食物，讓災民、志工免費取用。記者王燕華／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 災民

