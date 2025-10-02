阿美族人車站月台1暖舉表謝意 鏟子超人落淚：光復加油
花蓮光復洪災進入第10天，連日來大批鏟子超人前進災區，賣力挖土力助災民；今天傍晚在光復車站又現感人一幕，幾位在地族人默默拉著「鏟子超人謝謝你們」，在月台上90度鞠躬，讓超人們也流淚，紛紛用力鼓掌大喊「光復加油」。
今天傍晚，幾名光復鄉民穿著阿美族服飾，或者背上阿美族的情人袋，舉起「鏟子超人謝謝你們」8個大字白布條，從光復車站第一月台往後方走，再一起90度鞠躬好幾次，還用阿美族語說謝謝，用最真誠的方式，向鏟子超人們表達謝意。
當時月台兩側都有不少準備搭車返鄉的民眾，看到這一幕，感動不已，現場響起熱烈掌聲，還有人吹口哨、大聲呼喊「光復加油」，也有人忍淚拿著手機記錄這個畫面；王姓志工目睹當場淚崩，他說，這是台灣最美麗的風景，不管是志工、災民，台灣人好有愛，真的非常感動。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言