阿美族人車站月台1暖舉表謝意 鏟子超人落淚：光復加油

花蓮光復洪災進入第10天，連日來大批鏟子超人前進災區，賣力挖土力助災民；今天傍晚在光復車站又現感人一幕，幾位在地族人默默拉著「鏟子超人謝謝你們」，在月台上90度鞠躬，讓超人們也流淚，紛紛用力鼓掌大喊「光復加油」。

今天傍晚，幾名光復鄉民穿著阿美族服飾，或者背上阿美族的情人袋，舉起「鏟子超人謝謝你們」8個大字白布條，從光復車站第一月台往後方走，再一起90度鞠躬好幾次，還用阿美族語說謝謝，用最真誠的方式，向鏟子超人們表達謝意。

當時月台兩側都有不少準備搭車返鄉的民眾，看到這一幕，感動不已，現場響起熱烈掌聲，還有人吹口哨、大聲呼喊「光復加油」，也有人忍淚拿著手機記錄這個畫面；王姓志工目睹當場淚崩，他說，這是台灣最美麗的風景，不管是志工、災民，台灣人好有愛，真的非常感動。

