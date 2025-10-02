花蓮光復洪災區重創持續清理家園 明天仍停班停課

近期花蓮光復地區因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，不少民間團體及志工紛紛進入當地協助復原。然而，有花蓮民宿業者近日在臉書發文，透露在救災行動背後，卻出現一些令人困惑的現象，有自稱為救災而來的民眾，主動要求免費住宿與休息空間。對此，業者表達無奈，也引發社群廣泛討論。

2025-10-02 16:43