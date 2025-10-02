影／一兵本月將退伍 主動放棄休假奔花蓮光復鄉救災

花蓮堰塞湖洪災重創花蓮光復鄉，國軍第5作戰區今天持續投入災後復原行動，協助清除積水與淤泥，

陸軍步兵第101旅一兵李念達本月將退伍，他主動放棄休假，投入災後復原任務，希望為災民盡心力。

第5作戰區表示，官兵入受損嚴重的地下室環境，雖然空氣悶熱潮濕，但官兵們仍毫不退縮，以實際行動守護居民家園，展現國軍在第一線與民同在的堅定承諾。

陸軍步兵第101旅一兵李念達是2235梯一年期義務役，原定這個月14日退伍，本應在屆退前休補假，他決定放棄休假，主動參與災後復原任務，希望藉由多盡一分心力，幫助災區重建。 國軍第五作戰區增援官兵，不畏辛勞清除淤泥積水及廢棄物。圖／軍方提供 國軍第五作戰區增援官兵，不畏辛勞清除淤泥積水及廢棄物。圖／軍方提供

