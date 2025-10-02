快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

救災現場發現「這一衣物」千萬別丟 在地人緊急發聲引網友鼻酸

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流導致大規模災情，織布工坊「Rimuy」近日呼籲，若發現疑似原住民族服的衣物或布料，務必留下來交由屋主或協助詢問鄰近居民。示意圖。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流導致大規模災情，織布工坊「Rimuy」近日呼籲，若發現疑似原住民族服的衣物或布料，務必留下來交由屋主或協助詢問鄰近居民。示意圖。記者葉信菉／攝影

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致大規模災情，災區目前正恢復中。隨著災後行動展開，一間在地織布工坊「Rimuy」近日透過Instagram向志工發出一項溫情呼籲，希望大家在整理現場時，若發現疑似原住民族服的衣物或布料，無論破損與否，都務必保留下來，交由屋主或協助詢問鄰近居民。

織布工坊表示，這些族服對原住民家庭而言，不只是衣著，更是情感與文化的傳承。「它們的價值並非因價格昂貴，而是因為承載了從祖輩到子孫的祝福。」工坊指出，族服往往由家中長輩親手縫製，成為家族儀式與節慶時的象徵性服裝，並非買一套可以解決的事情。

貼文中提到，即使服飾看起來破舊或髒污，「那都是一針一線縫出來的重量」。她呼籲清淤人員與志工：「請把看似是族服的衣物留下，拿給屋主或詢問當地人是否認得，這可能是某個家族很重要的神聖的載體。」

該則貼文迅速在網路社群引發廣泛共鳴與討論。許多網友留言回應，透露自己也有類似的家庭經驗。有網友寫道：「有的還是家裡長輩留下來的，族服都承載了家裡滿滿的愛。」也有人分享：「我姨媽甚至都還穿很舊的，說是她媽媽留下來的！」對此Rimuy工坊表示，面對災後重建，她感謝所有投入清淤的志工。族服是文化身分的一部分，希望這份文化資產能被保存。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

改裝越野車花蓮救災遭檢舉？監理站：依法令臨檢

熱心救災卻「開口要優惠」 花蓮民宿業者嘆：愛心不能變成情勒

80歲阿伯從彰化騎單車來救災 婉拒志工床墊「睡紙板就好」感動2萬人

隔天球賽應援！統一獅Uni-Girls堅持赴花蓮救災 志工曝「私下暖心面」

相關新聞

救災現場發現「這一衣物」千萬別丟 在地人緊急發聲引網友鼻酸

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致大規模災情，災區目前正恢復中。隨著災後行動展開，一間在地織布工坊「Rimuy」近日透過Instagram向志工發出一項溫情呼籲，希望大家在整理現場時，若發現疑似原住民族服的衣物或布料，無論破損與否，都務必保留下來，交由屋主或協助詢問鄰近居民。

熱心救災卻「開口要優惠」 花蓮民宿業者嘆：愛心不能變成情勒

近期花蓮光復地區因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，不少民間團體及志工紛紛進入當地協助復原。然而，有花蓮民宿業者近日在臉書發文，透露在救災行動背後，卻出現一些令人困惑的現象，有自稱為救災而來的民眾，主動要求免費住宿與休息空間。對此，業者表達無奈，也引發社群廣泛討論。

災後第9日光復站前清出一條柏油路 網淚謝超人：為鄉親找到回家的路

有網友昨(1)日在Threads透露，光復火車站前方中正路一段，已經清出一條乾淨的柏油路面，由於剛被清洗乾淨，畫面宛如「把世界原廠重置」般的景象，令在地鄉親與網友感動不已。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 中央統計18死6失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，中央災害應變中心統計至今天下午，釀18死6失聯，並初估降雨量若達100毫米，馬太鞍溪下游可...

影／另類鏟子超人 沒錢就出一分力餐車送愛到災區

花蓮堰塞湖災情讓百工百業挺光復，大批志工前進災區盡心力，除了挖土的鏟子超人，也有水電超人、物資超人、醫療超人，或是餵飽災...

阿美族人車站月台1暖舉表謝意 鏟子超人落淚：光復加油

花蓮光復洪災進入第10天，連日來大批鏟子超人前進災區，賣力挖土力助災民；今天傍晚在光復車站又現感人一幕，幾位在地族人默默...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。