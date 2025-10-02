救災現場發現「這一衣物」千萬別丟 在地人緊急發聲引網友鼻酸

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致大規模災情，災區目前正恢復中。隨著災後行動展開，一間在地織布工坊「Rimuy」近日透過Instagram向志工發出一項溫情呼籲，希望大家在整理現場時，若發現疑似原住民族服的衣物或布料，無論破損與否，都務必保留下來，交由屋主或協助詢問鄰近居民。

織布工坊表示，這些族服對原住民家庭而言，不只是衣著，更是情感與文化的傳承。「它們的價值並非因價格昂貴，而是因為承載了從祖輩到子孫的祝福。」工坊指出，族服往往由家中長輩親手縫製，成為家族儀式與節慶時的象徵性服裝，並非買一套可以解決的事情。

貼文中提到，即使服飾看起來破舊或髒污，「那都是一針一線縫出來的重量」。她呼籲清淤人員與志工：「請把看似是族服的衣物留下，拿給屋主或詢問當地人是否認得，這可能是某個家族很重要的神聖的載體。」

該則貼文迅速在網路社群引發廣泛共鳴與討論。許多網友留言回應，透露自己也有類似的家庭經驗。有網友寫道：「有的還是家裡長輩留下來的，族服都承載了家裡滿滿的愛。」也有人分享：「我姨媽甚至都還穿很舊的，說是她媽媽留下來的！」對此Rimuy工坊表示，面對災後重建，她感謝所有投入清淤的志工。族服是文化身分的一部分，希望這份文化資產能被保存。

