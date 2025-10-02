改裝越野車花蓮救災遭檢舉？監理站：依法令臨檢

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，有改裝越野車玩家救災後，收到臨時檢驗通知單，懷疑可能在花蓮縣遭檢舉；交通部公路局台中區監理所南投監理站說，依法通知臨時檢驗。

堰塞湖9月23日溢流釀災，但這些車輛因應災區厚厚淤泥，多經一定程度改裝，才能深入災區運輸物資、救援等，部分車友出發前自嘲「等著被檢舉」，也稱雖面臨遭檢舉風險，未來救災仍義不容辭。不過，已有網友指要檢舉這些改裝車輛。

有網友在網路發出照片，1輛黑皮卡車身滿是乾泥巴，並附南投監理站車輛臨時檢驗通知單，應檢項目為車輛規格（長寬高）、輪胎尺寸與車籍登載不符；另一輛白吉普（Jeep）越野車也收到南投監理站通知單，同樣車輛規格、輪胎尺寸與車籍登載不符。

這2張通知單日期都是9月30日，部分越野車玩家懷疑是在花蓮救災時遭拍照檢舉。

南投監理站今天告訴中央社記者，依法受理民眾檢舉，通知車主辦理臨時檢驗，不便說明檢舉地點及時間。

不過，根據了解，黑皮卡車應為9月16日、白Jeep為9月19日遭檢舉，地點都在台中市。

台灣極地救援聯盟創辦人吳泰億接受中央社記者訪問表示，黑皮卡車是車隊成員所有，車主不知何時、何處遭檢舉，但從災區回來就收到通知單，且其他社團流傳有人準備去災區檢舉改裝車，而他去花蓮救災時，確實看到有人拿手機拍車。

吳泰億表示，救災雖可能遭檢舉，未來如果有天災仍義不容辭幫忙，但有些災區，車輛沒改裝根本進不去。

