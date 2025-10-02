熱心救災卻「開口要優惠」 花蓮民宿業者嘆：愛心不能變成情勒
近期花蓮光復地區因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，不少民間團體及志工紛紛進入當地協助復原。然而，有花蓮民宿業者近日在臉書發文，透露在救災行動背後，卻出現一些令人困惑的現象，有自稱為救災而來的民眾，主動要求免費住宿與休息空間。對此，業者表達無奈，也引發社群廣泛討論。
「救災是令人敬佩的行動，但善意不該成為讓人為難的理由。」位於花蓮南部的民宿經營者坦言，這並非第一次遇到類似情況。早在數年前918地震時，他就曾接獲詢問是否有提供「地震價」的來電，當時內心感到沉重。而這次光復災情發生後，又再度接到類似電話，對方表明是志工，卻話鋒一轉要求提供免費或優惠的住宿，讓他不禁直言：「救災，是每個人自己的選擇，卻不該成為情勒的理由。」
業者進一步指出，實際參與救災的形式有很多，但部分來電者的真實行動與貢獻難以判斷，因此，他提醒真正有住宿或休息需求的志工，應該透過當地公部門或協會等正式資源分配體系來聯繫，並表示走進資源分配體系內詢問，才會更有效率。
對於有能力無償提供住宿的同行，民宿業者也抱持極大的敬意與尊重，「那是一份很大的付出，非常值得肯定。」但同時，他希望外界理解，許多業者仍需兼顧日常經營，選擇以其他形式支持災區，並非冷漠，而是量力而為的實踐。
該貼文曝光後，在網路上迅速引發熱烈迴響。部分網友認為業者言之有理，紛紛留言表示：「確實看到一堆鋤子拿一小時，手機拿一整天的人」、「沒有能力處理自己住宿的問題，就千萬不要去增加災區的困擾」、「民宿業者不該被當成情勒的對象，更應該發揮同理心去光顧消費，也是另一種助災的方式」。
