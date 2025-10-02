快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

熱心救災卻「開口要優惠」 花蓮民宿業者嘆：愛心不能變成情勒

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，花蓮民宿業者發文透露有自稱為救災而來的民眾，主動要求免費住宿與休息空間。示意圖。記者王燕華／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，花蓮民宿業者發文透露有自稱為救災而來的民眾，主動要求免費住宿與休息空間。示意圖。記者王燕華／攝影

近期花蓮光復地區因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，不少民間團體及志工紛紛進入當地協助復原。然而，有花蓮民宿業者近日在臉書發文，透露在救災行動背後，卻出現一些令人困惑的現象，有自稱為救災而來的民眾，主動要求免費住宿與休息空間。對此，業者表達無奈，也引發社群廣泛討論。

「救災是令人敬佩的行動，但善意不該成為讓人為難的理由。」位於花蓮南部的民宿經營者坦言，這並非第一次遇到類似情況。早在數年前918地震時，他就曾接獲詢問是否有提供「地震價」的來電，當時內心感到沉重。而這次光復災情發生後，又再度接到類似電話，對方表明是志工，卻話鋒一轉要求提供免費或優惠的住宿，讓他不禁直言：「救災，是每個人自己的選擇，卻不該成為情勒的理由。」

業者進一步指出，實際參與救災的形式有很多，但部分來電者的真實行動與貢獻難以判斷，因此，他提醒真正有住宿或休息需求的志工，應該透過當地公部門或協會等正式資源分配體系來聯繫，並表示走進資源分配體系內詢問，才會更有效率。

對於有能力無償提供住宿的同行，民宿業者也抱持極大的敬意與尊重，「那是一份很大的付出，非常值得肯定。」但同時，他希望外界理解，許多業者仍需兼顧日常經營，選擇以其他形式支持災區，並非冷漠，而是量力而為的實踐。

該貼文曝光後，在網路上迅速引發熱烈迴響。部分網友認為業者言之有理，紛紛留言表示：「確實看到一堆鋤子拿一小時，手機拿一整天的人」、「沒有能力處理自己住宿的問題，就千萬不要去增加災區的困擾」、「民宿業者不該被當成情勒的對象，更應該發揮同理心去光顧消費，也是另一種助災的方式」。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮前縣長陳清水辭世享壽82歲 徐榛蔚發文悼念

隔天球賽應援！統一獅Uni-Girls堅持赴花蓮救災 志工曝「私下暖心面」

台中公益組織成「禮儀超人」 到花蓮捐骨罐協助罹難者後事

鍾明軒花蓮救災「去有什麼忙就幫什麼」　席地吃便當：變得加倍好吃

相關新聞

救災現場發現「這一衣物」千萬別丟 在地人緊急發聲引網友鼻酸

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致大規模災情，災區目前正恢復中。隨著災後行動展開，一間在地織布工坊「Rimuy」近日透過Instagram向志工發出一項溫情呼籲，希望大家在整理現場時，若發現疑似原住民族服的衣物或布料，無論破損與否，都務必保留下來，交由屋主或協助詢問鄰近居民。

熱心救災卻「開口要優惠」 花蓮民宿業者嘆：愛心不能變成情勒

近期花蓮光復地區因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，不少民間團體及志工紛紛進入當地協助復原。然而，有花蓮民宿業者近日在臉書發文，透露在救災行動背後，卻出現一些令人困惑的現象，有自稱為救災而來的民眾，主動要求免費住宿與休息空間。對此，業者表達無奈，也引發社群廣泛討論。

災後第9日光復站前清出一條柏油路 網淚謝超人：為鄉親找到回家的路

有網友昨(1)日在Threads透露，光復火車站前方中正路一段，已經清出一條乾淨的柏油路面，由於剛被清洗乾淨，畫面宛如「把世界原廠重置」般的景象，令在地鄉親與網友感動不已。

搜救人員不僅救牠還領養牠！光復鄉爆紅的「168」有家了

花蓮縣光復堰塞湖溢流潰壩災情慘重，不只人命傷亡、財物損失，還有大批貓狗死傷，花蓮縣府與獸醫師、台灣寵物保姆協會攜手設立義...

一支採龍眼木梯子....救光復鄉20多人還有2隻貓

花蓮光復鄉洪災已知18死，仍有6人失聯，但也有數百人受困獲救，今天傳出暖心故事，一支採收龍眼用的木梯子，在23日泥流最湍...

花蓮光復洪災區重創持續清理家園 明天仍停班停課

花蓮縣光復洪災今天是第10天，在國軍及志工協助下，目前家戶清淤進度已達88%，不過考量災區仍需災後復原及防備，縣府持續宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。