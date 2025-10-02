80歲阿伯從彰化騎單車來救災 婉拒志工床墊「睡紙板就好」感動2萬人

花蓮光復洪災，災區部分街道仍堆滿淤泥、飄散異味，來自各地的志工陸續投入災區救援，其中，一名來自彰化、年逾八旬的阿伯感動不少人，他不畏路途遙遠，竟獨自騎著腳踏車直奔花蓮，參與清淤行動，當其他志工遞上床墊好讓他能好好休息時，他卻淡淡地說，自己睡紙板就好，讓志工不禁直呼：「感動到很難言喻！」

志工拍攝影片並分享至Threads上，影片中提到，這位80歲的阿伯在得知花蓮災區需要人力後，毫不遲疑地從彰化出發，靠一雙腳踩著單車騎抵花蓮光復鄉，並積極投入現場的清理工作。

得知阿伯的舉動後，其他志工特地送上一張床墊，希望他能稍作休息，不必再睡在地上。不過，阿伯婉拒這份好意，只說自己「睡紙板就很好了」，堅持不為自己多麻煩別人。志工聽聞後直呼：「這不就是最美的風景嗎？」

貼文曝光短短一天，已累積逾2萬讚數，不少網友驚訝於阿伯的體力與毅力，「騎腳踏車？太牛逼了吧」、「這個阿伯跟我講他騎了整整兩天，叫我回去的時候走蘇花公路看日出、很漂亮，他真的很厲害，80歲的人了，還有心想來救災」、「我以為我們有些人騎車就已經瘋子了，沒想到這阿伯更狂」、「是真的佩服他的救災決心」。

此外，也有不少網友表示，「他要回家時，有人可以順路載他一程嗎？自己一個人又累還要騎腳踏車，滿危險的」、「騎了幾天啊？不會從禮拜六開始騎的吧」、「有沒有英雄回程有順路載伯伯回彰化，我願意贊助油資跟過路費」。

