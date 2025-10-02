搜救人員不僅救牠還領養牠！光復鄉爆紅的「168」有家了
花蓮縣光復堰塞湖溢流潰壩災情慘重，不只人命傷亡、財物損失，還有大批貓狗死傷，花蓮縣府與獸醫師、台灣寵物保姆協會攜手設立義診照護站，連日救援上百隻貓、狗，還有一級保育類柴棺龜，志工24小時悉心照護，受災的「168」由救出牠的高雄特搜隊員領養，今天專車送達，讓牠和人團聚。
花蓮縣政府邀請國立屏東科技大學教授莊國賓、林春福領軍的獸醫團隊，災後前進光復糖廠設置犬貓義診照護站，與花蓮縣獸醫師公會及台灣寵物保母協會，照護受災動物，到昨天已救治57隻犬、46隻貓、1隻鵝、1隻鴨及兩隻柴棺龜，另也提供物資、寵物美容等服務。
志工蕭立強說，在場的都是義工，每天約有上百人，24小時輪流照顧，獸醫師診治的上百動物，有些是搜救人員救出，也有飼主帶過來，大部分都是穿刺傷等外傷，現場就有一隻車禍受傷的狗兒，腳部外傷已見骨，還有骨折，已緊急縫合，也有的是感冒、身體虛弱。
不少動物災後受到創傷，有精神不好、食慾下降、害怕等情況，志工們努力陪伴，還帶牠們出去散步，擁抱，悉心呵護希望毛小孩早日恢復元氣。
蕭立強表示，診治後飼主領回的約20隻，領回率算蠻高的，若沒被領走也沒有晶片，會協助媒合飼主。
其中一隻受災而爆紅的「168」，上月28日高雄特搜隊在佛祖街搜救時，一直緊跟在挖土機後，特搜隊員把牠抱上車，帶到救護站安置，「168」對其他人都顯得不信任、害怕，唯獨看到救牠出來的隊員瘋狂搖尾巴，這名隊員決定領養牠，今天一早已由志工派專車「快遞」，從花蓮送到高雄，完成一段美好的緣分。不只「168」，也有其他消防隊員認養受災貓、狗。
蕭立強說，寵物義診照護站預計設置到7日，目前仍蠻缺人手，協助物資整理、發放等工作，非常歡迎志工加入。
