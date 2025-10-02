台中公益組織成「禮儀超人」 到花蓮捐骨罐協助罹難者後事

花蓮堰塞湖洪災，光復鄉陸續湧入鏟子超人，台中林上棋與友人組成的台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會，從台中到花蓮災區，協助罹難者家屬處理後事，捐贈10個價值100萬的高品質骨灰罈，親自送到災區，希望盡棉薄之力，撫慰災民受創心靈。

台中市潭子區的台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會，曾在新冠肺炎疫情期間捐贈200個骨灰罈給染疫病世的弱勢家庭，這次在花蓮縣葬儀商業同業公會協助下，再次伸出援手，捐贈10個骨灰罈，其中9個是印有一百個福字的脫蠟琉璃材質，1個是白玉材質，由台中市謝謝生命事業公司禮儀師陳示篁送到光復鄉過程中，遇上一個基督教家庭有罹難者案件，陳示篁主動承接這個家庭的禮儀服務，並全程免費，成默默付出的禮儀超人。

台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會理事長林上棋表示，很多善心人士想要捐骨罐，卻不知道品質如何，他與友人成立公益組織，除了自己掏腰包捐贈，還能把關品質，希望送給弱勢家庭的骨罐也要注意品質。

林上棋表示，運送骨罐的禮儀師陳示篁進花蓮兩次，第一次和花蓮縣葬儀商業同業公會表明想捐贈的意願，並將遇難者死亡證明書帶回；第二次是把刻骨罐送進災區，兩次分別從蘇花公路、合歡山公路翻山越嶺進入。 台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會協助花蓮災區遇難者家屬處理後事，捐贈10個價值100萬的高品質骨灰罈，親自送到災區。圖／台灣愛心公益骨罐捐贈中心提供

