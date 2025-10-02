快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

台中公益組織成「禮儀超人」 到花蓮捐骨罐協助罹難者後事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會協助花蓮災區遇難者家屬處理後事，捐贈10個價值100萬的高品質骨灰罈，親自送到災區。圖／台灣愛心公益骨罐捐贈中心提供
台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會協助花蓮災區遇難者家屬處理後事，捐贈10個價值100萬的高品質骨灰罈，親自送到災區。圖／台灣愛心公益骨罐捐贈中心提供

花蓮堰塞湖洪災，光復鄉陸續湧入鏟子超人，台中林上棋與友人組成的台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會，從台中到花蓮災區，協助罹難者家屬處理後事，捐贈10個價值100萬的高品質骨灰罈，親自送到災區，希望盡棉薄之力，撫慰災民受創心靈。

台中市潭子區的台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會，曾在新冠肺炎疫情期間捐贈200個骨灰罈給染疫病世的弱勢家庭，這次在花蓮縣葬儀商業同業公會協助下，再次伸出援手，捐贈10個骨灰罈，其中9個是印有一百個福字的脫蠟琉璃材質，1個是白玉材質，由台中市謝謝生命事業公司禮儀師陳示篁送到光復鄉過程中，遇上一個基督教家庭有罹難者案件，陳示篁主動承接這個家庭的禮儀服務，並全程免費，成默默付出的禮儀超人。

台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會理事長林上棋表示，很多善心人士想要捐骨罐，卻不知道品質如何，他與友人成立公益組織，除了自己掏腰包捐贈，還能把關品質，希望送給弱勢家庭的骨罐也要注意品質。

林上棋表示，運送骨罐的禮儀師陳示篁進花蓮兩次，第一次和花蓮縣葬儀商業同業公會表明想捐贈的意願，並將遇難者死亡證明書帶回；第二次是把刻骨罐送進災區，兩次分別從蘇花公路、合歡山公路翻山越嶺進入。

台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會協助花蓮災區遇難者家屬處理後事，捐贈10個價值100萬的高品質骨灰罈，親自送到災區。圖／台灣愛心公益骨罐捐贈中心提供
台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會協助花蓮災區遇難者家屬處理後事，捐贈10個價值100萬的高品質骨灰罈，親自送到災區。圖／台灣愛心公益骨罐捐贈中心提供

堰塞湖 馬太鞍溪 禮儀師

延伸閱讀

影／花蓮災後重建 行政院成立「一站式服務平台」

鍾明軒花蓮救災「去有什麼忙就幫什麼」　席地吃便當：變得加倍好吃

影／藍委爆：花蓮重災期間環管署長赴歐洲爽玩還凹禮遇

花蓮災後重建 政院規劃丹娜絲特別條例再追加200億元

相關新聞

熱心救災卻「開口要優惠」 花蓮民宿業者嘆：愛心不能變成情勒

近期花蓮光復地區因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，不少民間團體及志工紛紛進入當地協助復原。然而，有花蓮民宿業者近日在臉書發文，透露在救災行動背後，卻出現一些令人困惑的現象，有自稱為救災而來的民眾，主動要求免費住宿與休息空間。對此，業者表達無奈，也引發社群廣泛討論。

災後第9日光復站前清出一條柏油路 網淚謝超人：為鄉親找到回家的路

有網友昨(1)日在Threads透露，光復火車站前方中正路一段，已經清出一條乾淨的柏油路面，由於剛被清洗乾淨，畫面宛如「把世界原廠重置」般的景象，令在地鄉親與網友感動不已。

搜救人員不僅救牠還領養牠！光復鄉爆紅的「168」有家了

花蓮縣光復堰塞湖溢流潰壩災情慘重，不只人命傷亡、財物損失，還有大批貓狗死傷，花蓮縣府與獸醫師、台灣寵物保姆協會攜手設立義...

80歲阿伯從彰化騎單車來救災 婉拒志工床墊「睡紙板就好」感動2萬人

花蓮光復洪災，災區部分街道仍堆滿淤泥、飄散異味，來自各地的志工陸續投入災區救援，其中，一名來自彰化、年逾八旬的阿伯感動不少人，他不畏路途遙遠，竟獨自騎著腳踏車直奔花蓮，參與清淤行動，當其他志工遞上床墊好讓他能好好休息時，他卻淡淡地說，自己睡紙板就好，讓志工不禁直呼：「感動到很難言喻！」

台中公益組織成「禮儀超人」 到花蓮捐骨罐協助罹難者後事

花蓮堰塞湖洪災，光復鄉陸續湧入鏟子超人，台中林上棋與友人組成的台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會，從台中到花蓮災區，協助罹難者...

病菌疑慮擋不住救災愛心 家屬仍在等失聯6人返家

花蓮光復洪災搶災第10天，災區部分街道仍堆滿淤泥、飄散異味，隨泥巴乾化，四處塵土飛揚，中央前進協調所稱7個受災村的住家清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。