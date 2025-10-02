病菌疑慮擋不住救災愛心 家屬仍在等失聯6人返家

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／花蓮即時報導
大量砂石車、水車在台9線排隊進入街區清運汙泥。記者李隆揆／攝影
花蓮光復洪災搶災第10天，災區部分街道仍堆滿淤泥、飄散異味，隨泥巴乾化，四處塵土飛揚，中央前進協調所稱7個受災村的住家清淤執行率逾8成，盡管外界一度對汙泥中的病菌有疑慮，今仍有「鏟子超人」挺進災區協助清淤，而大型機具正全力開挖，因為仍有失聯者家屬在等待消息。

光復洪災至今釀18死6失聯，中央前進協調所總協調官季連成今早稱，光復鄉受災的大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村等7村，家戶災後恢復總執行率達88.14%。

實地到街區觀察，從光復車站前的中正路延伸，南北兩區有許多街道和家戶已從淤泥中解脫，灑水車上路清潔道路，民家自行細清環境，相對於災後初期的混亂，街道大致恢復秩序，人車也已熟悉交管遵行方向。

國軍、志工未停歇，他們往北移動，持續朝成功街方向清淤，該處距離車站相對遠，幾天下來許多住戶自行清淤，至今仍有多處堆滿汙泥、廢棄物，空氣中除了塵土，還瀰漫著腐爛、發酵異味，仍需人力協助災民清理家園。

該處也是Fata’an 部落族人的家園，洪災發生後，部落青年自組自救會，以光復國小為據，安置、守護族人，一撐9天接近崩潰，昨終於等到政府人員聯繫，討論接管物資、人力管理災民安置措施。

鑑於921地震和88風災經驗，為避免被粗暴安置，導致部落文化割裂及族人精神衛生狀況受創，自救會要求縣府在研擬安置方案時，不能將災民排除在外。

盡管人數不如例假日，且外界對於淤泥經過長時間堆置、曝曬等，藏有各種病菌，擔心「鏟子超人」們可能將病菌帶回家，今早仍有志工團進入災區協助清淤，街道上也更多「迷彩大軍」持鏟進發，中央、地方政府表示，做好自身清潔工作，應不必擔心病菌傳染。

然而，包含自強路的高姓男子、武昌街林姓夫婦、佛祖街的高姓男子、黃姓女子及張姓女子，目前仍有6人失聯。

其中，林姓夫婦在風災期間到工寮收拾東西，洪災發生後旋即失聯至今，其子林先生上網求助「我們最後的期待在這裡，能不能幫忙挖一下？一輛挖土機也好，讓我們心安就好」，求助影片令人鼻酸。

民間團隊獲悉後，出動大型機具協助開挖尋人，縣府今也將佛祖街「中正路至成功街」區段納入交管範圍，僅供大型機具進入全力開挖，搜救行動持續中，失聯者家屬仍在等待消息。

