災後第9日光復站前清出一條柏油路 網淚謝超人：為鄉親找到回家的路

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為26日花蓮光復車站外一片忙碌景象，志工帶來鏟子、水桶救災情景。記者王思慧／攝影
圖為26日花蓮光復車站外一片忙碌景象，志工帶來鏟子、水桶救災情景。記者王思慧／攝影

花蓮縣光復鄉23日慘遭馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，讓光復鄉災後一度泥濘遍地，交通中斷。歷經9天來自各地的救災團隊、鏟子超人與當地居民齊心合作清淤、重整家園後，有網友昨（1）日在Threads透露，光復火車站前方中正路一段，已經清出一條乾淨的柏油路面，由於剛被清洗乾淨，畫面宛如「把世界原廠重置」般的景象，令在地鄉親與網友感動不已。

該則貼文引來逾9萬網友按讚，一名網友透露，市政團隊在30日連夜加班清運最後清出的垃圾，也功不可沒。有志工在留言處貼出最新照片，對比9月28日滿是泥濘的景象，如今道路已恢復平整、潔淨，讓人直呼：「這是大家的努力，要感動死了！」並感謝國軍、志工與工務團隊日以繼夜的付出。當地居民看見恢復的柏油路，直說：「像是找到了回家的路」，向所有參與救災的人員致敬。

許多網友留言熱情回應：「才幾天而已，台灣的救災英雄們真的是太有效率！」、「台灣的救災史又寫下了濃墨重彩的一筆！」、「謝謝每個善良的台灣人」、「辛苦了，記得補充水份體力，有你們真好」。還有人感性表示，「2035年的中秋再回來看，十年前那條我們用愛與汗水鏟出來的道路，為花蓮光復的鄉親找到回家的路！一定很驕傲、一定很感動，謝謝各路超人，敬禮」。

還有網友提議，如果有全台鏟子超人的大尾牙絕對很壯觀，也有人呼應表示：「豐年祭集合？」讓人再度感受到全台救災團隊、鏟子超人熱情且善良的一面。

花蓮光復車站前方的中正路災後24日變成泥巴路，住戶抱怨大批垃圾、淤泥怎麼清都清不完。記者杜建重／攝影
花蓮光復車站前方的中正路災後24日變成泥巴路，住戶抱怨大批垃圾、淤泥怎麼清都清不完。記者杜建重／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

