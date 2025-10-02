颱風生成 光復鄉若24小時雨量逾百毫米將強制疏散
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流中央災害應變中心前進協調所今天表示，堰塞湖水位持續下降；另颱風麥德姆生成，指揮所表示，若光復山區24小時累積雨量達100毫米將啟動強制避難疏散。
中央災害應變中心前進協調所今天上午由總協調官季連成帶領各部會負責人召開記者會。
季連成表示，目前堰塞湖狀況穩定，但要解除紅色警戒必須符合3條件，首先是溢流流量是否達到安全流量；馬太鞍溪、光復鄉一帶的河床鞏固是否完成；河道浚深是否足夠讓水流順利排下。
季連成強調，在未解除警戒前，花蓮縣政府與中央的應變中心持續運作。
農業部說明，根據最新觀測，堰塞湖壩底仍持續有下刷情形，但由於蓄水量減少，整體水流趨緩，目前蓄水量約為滿水位的6.4%，較昨日的6.8%略有下降。
農業部表示，為了加強提早預警，農業部已與陽明交通大學專家合作，於0至16K河段布設監測設備，每小時紀錄蓄水與流量變化，定期以UAV（無人機）拍攝，掌握水流動態，結合水量趨勢、壩體加固狀況及河道疏濬情形，作為是否解除警戒的重要依據。
另外，有關颱風麥德姆生成，農業部表示，已規劃多種情境應變，在光復山區或是馬太鞍溪流域若24小時累積雨量達到100毫米以上或是發生震度5弱以上地震，即會發布紅色警戒及海嘯警報，這時將啟動強制疏散避難。
水利單位評估，依目前水位與防護措施判斷，下週颱風帶來的水量不太可能造成已加固區域、堤防再次淪陷。
季連成補充說明，前進協調所已經制定標準化撤離方案，確保居民在緊急狀況下能安全撤離。
撤離優先順序，行動不便或獨居老人由軍方協助，暫時移至2樓或3樓安全區域，必要時送往收容中心。其他居民則依房屋樓層及個人行動能力決定，願意前往收容中心者可由政府提供交通協助。
