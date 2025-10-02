快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

颱風生成 光復鄉若24小時雨量逾百毫米將強制疏散

中央社／ 花蓮縣2日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流中央災害應變中心前進協調所今天表示，堰塞湖水位持續下降；另颱風麥德姆生成，指揮所表示，若光復山區24小時累積雨量達100毫米將啟動強制避難疏散。

中央災害應變中心前進協調所今天上午由總協調官季連成帶領各部會負責人召開記者會。

季連成表示，目前堰塞湖狀況穩定，但要解除紅色警戒必須符合3條件，首先是溢流流量是否達到安全流量；馬太鞍溪、光復鄉一帶的河床鞏固是否完成；河道浚深是否足夠讓水流順利排下。

季連成強調，在未解除警戒前，花蓮縣政府與中央的應變中心持續運作。

農業部說明，根據最新觀測，堰塞湖壩底仍持續有下刷情形，但由於蓄水量減少，整體水流趨緩，目前蓄水量約為滿水位的6.4%，較昨日的6.8%略有下降。

農業部表示，為了加強提早預警，農業部已與陽明交通大學專家合作，於0至16K河段布設監測設備，每小時紀錄蓄水與流量變化，定期以UAV（無人機）拍攝，掌握水流動態，結合水量趨勢、壩體加固狀況及河道疏濬情形，作為是否解除警戒的重要依據。

另外，有關颱風麥德姆生成，農業部表示，已規劃多種情境應變，在光復山區或是馬太鞍溪流域若24小時累積雨量達到100毫米以上或是發生震度5弱以上地震，即會發布紅色警戒及海嘯警報，這時將啟動強制疏散避難。

水利單位評估，依目前水位與防護措施判斷，下週颱風帶來的水量不太可能造成已加固區域、堤防再次淪陷。

季連成補充說明，前進協調所已經制定標準化撤離方案，確保居民在緊急狀況下能安全撤離。

撤離優先順序，行動不便或獨居老人由軍方協助，暫時移至2樓或3樓安全區域，必要時送往收容中心。其他居民則依房屋樓層及個人行動能力決定，願意前往收容中心者可由政府提供交通協助。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

劉世芳：輕颱「麥德姆」對花蓮災區無影響 仍維持紅色警戒

影響大陸十一長假！颱風「麥德姆」生成 估5日登陸海南廣東一帶

光復災區中秋前能清完？總協調官：7村執行率已達88.14%

季連成救災形同作戰 傅崐萁感受效率提升

相關新聞

病菌疑慮擋不住救災愛心 家屬仍在等失聯6人返家

花蓮光復洪災搶災第10天，災區部分街道仍堆滿淤泥、飄散異味，隨泥巴乾化，四處塵土飛揚，中央前進協調所稱7個受災村的住家清...

鏟子超人注意！醫警告：天熱漫天塵土「沒罩」恐傷肺

花蓮光復鄉災情慘重，不少「鏟子超人」馳援救災，醫師黃建文提醒，許多志工因天氣悶熱並未佩戴口罩，長期在滿是塵土與碎屑的環境...

喊話鏟子超人別去花蓮救災 李鴻源：裝備不足易感染

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，光復鄉至今仍滿目瘡痍，全台逾萬人湧入災區救援，化身鏟子超人令人動容。不過內政部前部長李鴻...

鏟子超人恐將疫病帶回家？花縣衛生局長：做好這件事應不必擔心

花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源說，若災區出現傳染病，會呼籲「鏟子超人」別再到災區，避免將病菌帶離現場；對此花縣府衛...

8月會議記錄曝光！堰塞湖僅用沙包堵 光復鄉長喊「最怕潰堤」…一語成讖

媒體人朱凱翔昨(1)日於「不演了新聞台」《吃飽來打臉》節目中公開花蓮縣政府近日找到的會議記錄，內容顯示，早在8月11日下午2點30分，縣府秘書長曾召開楊柳颱風的應變會議，與會包括中央農業部、經濟部官員及地方鄉村長，共同商議馬太鞍溪堰塞湖的風險。內容顯示，光復鄉長當時早已明確指出：「潰堤才是最大風險」的警告，卻未獲中央正視。

花蓮佛祖街夫婦仍失聯...兒淚求開挖「最後的期待」 今將持續搜索

花蓮光復洪災釀18死6失聯，其中失聯的林姓夫婦，兒子林先生昨拍攝影片請求社會各界協助，以大型機具協助針對父母的工寮處開挖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。