澄清鏟子超人帶病菌 莊人祥：災區與非災區流感差不多

中央社／ 台北2日電

「鏟子超人」湧入花蓮救災，前內政部長李鴻源說，若裝備不夠可能被感染，可能會把病菌帶出災區。衛生福利部次長莊人祥今天受訪表示，目前當地流感情形跟非災區差不多，「沒有所謂會帶出來」，但要注意飲用水情況。

民進黨立委李坤城、鍾佳濱上午召開「偏鄉災後無人機送藥常態化，民眾用藥不中斷」記者會，莊人祥等人受邀出席。

媒體詢問，李鴻源指「鏟子超人」進入災區救災，但如果裝備不夠，非常容易被感染，然後可能把病菌帶出花蓮。

莊人祥說，收容所的災民若有疾病，醫療團體都會看診，現在流行的是流感，只要是當地災民，9月底就開放直接給抗病毒藥物，先前也開放打流感疫苗、新冠疫苗，目前當地流感情形跟台灣非災區差不多，沒有所謂會帶出來。

莊人祥指出，要小心的是，當地飲用水可能比較不足，如果是瓶裝水或煮熟，不會有太大問題，沒有災區會有更多病菌的情況。外界可能以為災區有屍體所導致，但死亡後身上的病毒也會跟著死亡。除非有碰到屍體或有特別細菌、病毒，大家應該可以放心。

堰塞湖 馬太鞍溪

病菌疑慮擋不住救災愛心 家屬仍在等失聯6人返家

花蓮光復洪災搶災第10天，災區部分街道仍堆滿淤泥、飄散異味，隨泥巴乾化，四處塵土飛揚，中央前進協調所稱7個受災村的住家清...

鏟子超人注意！醫警告：天熱漫天塵土「沒罩」恐傷肺

花蓮光復鄉災情慘重，不少「鏟子超人」馳援救災，醫師黃建文提醒，許多志工因天氣悶熱並未佩戴口罩，長期在滿是塵土與碎屑的環境...

喊話鏟子超人別去花蓮救災 李鴻源：裝備不足易感染

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，光復鄉至今仍滿目瘡痍，全台逾萬人湧入災區救援，化身鏟子超人令人動容。不過內政部前部長李鴻...

鏟子超人恐將疫病帶回家？花縣衛生局長：做好這件事應不必擔心

花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源說，若災區出現傳染病，會呼籲「鏟子超人」別再到災區，避免將病菌帶離現場；對此花縣府衛...

8月會議記錄曝光！堰塞湖僅用沙包堵 光復鄉長喊「最怕潰堤」…一語成讖

媒體人朱凱翔昨(1)日於「不演了新聞台」《吃飽來打臉》節目中公開花蓮縣政府近日找到的會議記錄，內容顯示，早在8月11日下午2點30分，縣府秘書長曾召開楊柳颱風的應變會議，與會包括中央農業部、經濟部官員及地方鄉村長，共同商議馬太鞍溪堰塞湖的風險。內容顯示，光復鄉長當時早已明確指出：「潰堤才是最大風險」的警告，卻未獲中央正視。

花蓮佛祖街夫婦仍失聯...兒淚求開挖「最後的期待」 今將持續搜索

花蓮光復洪災釀18死6失聯，其中失聯的林姓夫婦，兒子林先生昨拍攝影片請求社會各界協助，以大型機具協助針對父母的工寮處開挖...

