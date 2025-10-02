澄清鏟子超人帶病菌 莊人祥：災區與非災區流感差不多
「鏟子超人」湧入花蓮救災，前內政部長李鴻源說，若裝備不夠可能被感染，可能會把病菌帶出災區。衛生福利部次長莊人祥今天受訪表示，目前當地流感情形跟非災區差不多，「沒有所謂會帶出來」，但要注意飲用水情況。
民進黨立委李坤城、鍾佳濱上午召開「偏鄉災後無人機送藥常態化，民眾用藥不中斷」記者會，莊人祥等人受邀出席。
媒體詢問，李鴻源指「鏟子超人」進入災區救災，但如果裝備不夠，非常容易被感染，然後可能把病菌帶出花蓮。
莊人祥說，收容所的災民若有疾病，醫療團體都會看診，現在流行的是流感，只要是當地災民，9月底就開放直接給抗病毒藥物，先前也開放打流感疫苗、新冠疫苗，目前當地流感情形跟台灣非災區差不多，沒有所謂會帶出來。
莊人祥指出，要小心的是，當地飲用水可能比較不足，如果是瓶裝水或煮熟，不會有太大問題，沒有災區會有更多病菌的情況。外界可能以為災區有屍體所導致，但死亡後身上的病毒也會跟著死亡。除非有碰到屍體或有特別細菌、病毒，大家應該可以放心。
