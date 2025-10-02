影／馬太鞍災後重建 部落籲尊重族人文化、生計意見
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，粗估重建馬太鞍橋與馬太鞍溪流疏濬就要耗費2年時間。台灣基督長老教會及馬太鞍自救會代表Kulas Umo今天北上舉行記者會，呼籲對災民後續的安置與重建工作應納入當地原住民的意見，不要重演921或88風災時強制遷村卻不尊重部落文化的問題。
部落青年Kulas表示，災區整體重建時間可能需2年以上，部落需要暫時的安全居所，但不是永久屋，部落族人需要的是離家不離鄉，可以共同討論如何重建部落，所以強烈呼籲，不管是中央、不管是地方，從規劃開始就要納入部落族人的意見，應要讓部落族人參與討論，不然一旦規劃好了我們只能被動接受，不能像88風災的經驗用粗暴的方式把部落分散。
阿美中會議長王傳祥牧師表示，設立中繼安置所需要尊重族群文化差異，讓阿美族的文化與族群性得以保留延續，同時也要為受災原住民擬定農牧等經濟補償，並規劃如何解決生計問題，在中繼屋的討論上應以災民的需要為優先，而非政府及廠商為優先，所以讓部落參與討論，才能將災民真實需求置於核心，重建才符合在地期待。
