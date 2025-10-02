快訊

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

YouBike北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

影／馬太鞍災後重建 部落籲尊重族人文化、生計意見

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，台灣基督長老教會及馬太鞍自救會代表Kulas Umo（左）今天北上舉行記者會，呼籲對災民後續的安置與重建工作應納入當地原住民的意見。記者潘俊宏／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，台灣基督長老教會及馬太鞍自救會代表Kulas Umo（左）今天北上舉行記者會，呼籲對災民後續的安置與重建工作應納入當地原住民的意見。記者潘俊宏／攝影

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，粗估重建馬太鞍橋與馬太鞍溪流疏濬就要耗費2年時間。台灣基督長老教會及馬太鞍自救會代表Kulas Umo今天北上舉行記者會，呼籲對災民後續的安置與重建工作應納入當地原住民的意見，不要重演921或88風災時強制遷村卻不尊重部落文化的問題。

部落青年Kulas表示，災區整體重建時間可能需2年以上，部落需要暫時的安全居所，但不是永久屋，部落族人需要的是離家不離鄉，可以共同討論如何重建部落，所以強烈呼籲，不管是中央、不管是地方，從規劃開始就要納入部落族人的意見，應要讓部落族人參與討論，不然一旦規劃好了我們只能被動接受，不能像88風災的經驗用粗暴的方式把部落分散。

阿美中會議長王傳祥牧師表示，設立中繼安置所需要尊重族群文化差異，讓阿美族的文化與族群性得以保留延續，同時也要為受災原住民擬定農牧等經濟補償，並規劃如何解決生計問題，在中繼屋的討論上應以災民的需要為優先，而非政府及廠商為優先，所以讓部落參與討論，才能將災民真實需求置於核心，重建才符合在地期待。

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，台灣基督長老教會及馬太鞍自救會代表Kulas Umo（左二）今天北上舉行記者會，呼籲對災民後續的安置與重建工作應納入當地原住民的意見。記者潘俊宏／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，台灣基督長老教會及馬太鞍自救會代表Kulas Umo（左二）今天北上舉行記者會，呼籲對災民後續的安置與重建工作應納入當地原住民的意見。記者潘俊宏／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，台灣基督長老教會及馬太鞍自救會代表Kulas Umo（左二）今天北上舉行記者會，呼籲對災民後續的安置與重建工作應納入當地原住民的意見。記者潘俊宏／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，台灣基督長老教會及馬太鞍自救會代表Kulas Umo（左二）今天北上舉行記者會，呼籲對災民後續的安置與重建工作應納入當地原住民的意見。記者潘俊宏／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

光復災民明天領5萬元慰助金 花蓮縣府今公布8處發放地點

花蓮洪災泡水車暫置大農大富 現場猶如汽車墳場

蔡正元點名三部會釀堰塞湖成災 政院籲減少政治口水

花蓮縣重大災害捐款專戶 指定堰塞湖洪災累積逾1億

相關新聞

鏟子超人注意！醫警告：天熱漫天塵土「沒罩」恐傷肺

花蓮光復鄉災情慘重，不少「鏟子超人」馳援救災，醫師黃建文提醒，許多志工因天氣悶熱並未佩戴口罩，長期在滿是塵土與碎屑的環境...

喊話鏟子超人別去花蓮救災 李鴻源：裝備不足易感染

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，光復鄉至今仍滿目瘡痍，全台逾萬人湧入災區救援，化身鏟子超人令人動容。不過內政部前部長李鴻...

鏟子超人恐將疫病帶回家？花縣衛生局長：做好這件事應不必擔心

花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源說，若災區出現傳染病，會呼籲「鏟子超人」別再到災區，避免將病菌帶離現場；對此花縣府衛...

8月會議記錄曝光！堰塞湖僅用沙包堵 光復鄉長喊「最怕潰堤」…一語成讖

媒體人朱凱翔昨(1)日於「不演了新聞台」《吃飽來打臉》節目中公開花蓮縣政府近日找到的會議記錄，內容顯示，早在8月11日下午2點30分，縣府秘書長曾召開楊柳颱風的應變會議，與會包括中央農業部、經濟部官員及地方鄉村長，共同商議馬太鞍溪堰塞湖的風險。內容顯示，光復鄉長當時早已明確指出：「潰堤才是最大風險」的警告，卻未獲中央正視。

花蓮佛祖街夫婦仍失聯...兒淚求開挖「最後的期待」 今將持續搜索

花蓮光復洪災釀18死6失聯，其中失聯的林姓夫婦，兒子林先生昨拍攝影片請求社會各界協助，以大型機具協助針對父母的工寮處開挖...

光復鄉2村重災89戶 花縣府爭取中繼宅

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪水重創光復鄉，其中大平村、大同村八十九戶地勢低窪，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高，縣長徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。