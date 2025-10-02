快訊

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

MLB／山本由伸113球熱投6.2局 讓紅人中滿壘計秀「獅吼」

鏟子超人注意！醫警告：天熱漫天塵土「沒罩」恐傷肺

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師黃建文（右）提醒，在塵土飛揚的災區，戴上口罩是最有效也是最簡單的預防方式。圖／亞大醫院提供
醫師黃建文（右）提醒，在塵土飛揚的災區，戴上口罩是最有效也是最簡單的預防方式。圖／亞大醫院提供

花蓮光復鄉災情慘重，不少「鏟子超人」馳援救災，醫師黃建文提醒，許多志工因天氣悶熱並未佩戴口罩，長期在滿是塵土與碎屑的環境中工作，恐引起呼吸道疾病，甚至氣喘惡化或加重「慢性阻塞性肺病」，呼籲務必戴口罩，若出現症狀應盡速就醫。

亞洲大學附屬醫院胸腔暨重症醫學中心副院長黃建文表示，天災過後，空氣往往會伴隨大量肉眼難以察覺的微粒，以花蓮洪災為例，散落的石棉建材、泥沙乾涸後產生的粉塵以及潮濕環境滋生的黴菌孢子，甚至空氣中漂浮的細菌，都是呼吸道的敵人。

黃建文指出，當吸入這些微粒時，鼻腔和氣管原有的過濾與清潔功能會迅速超載，粉塵直接沉積在肺泡，引發急性或慢性的發炎反應，最直接的臨床表現是咳嗽、喉嚨痛與流鼻水，嚴重時可能出現喘鳴聲與胸悶，甚至讓氣喘或慢性阻塞性肺病患者情況惡化。

黃建文強調，萬一吸入的是霉菌孢子，還可能造成過敏性鼻炎、支氣管炎甚至過敏性肺炎，對免疫力低下的人，更有可能演變成肺部感染，長期來看，石棉或重金屬粉塵還可能增加肺纖維化甚至癌症的風險，尤其長時間暴露在粉塵環境更屬於高危險族群，雖然短時間沒有徵兆，但氣道慢性發炎可能已經悄悄醞釀，對未來健康造成不容忽視的隱憂。

黃建文建議，只要在災區工作後出現持續性咳嗽、胸悶、呼吸困難，甚至伴隨發燒，就應盡快就醫，對於已有氣喘或慢性肺病的病患，更要隨身攜帶吸入劑，一旦症狀出現就立刻使用，千萬不要抱持「休息一下就會好」的心態，因為小小的拖延，可能讓病情急速惡化。

黃建文呼籲，口罩是最有效也是最簡單的方式，在塵土飛揚的災區，布口罩恐怕無法有效隔絕，外科口罩或醫療等級口罩才是兼顧呼吸與隔離的最佳解方，此外，離開現場後也要盡快洗臉、沖洗鼻腔，把殘留的粉塵去除，畢竟救人之前，要先保護好自己，才能讓愛心走得更長遠，健康地繼續幫助更多人。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

喊話鏟子超人別去花蓮救災 李鴻源：裝備不足易感染

鏟子超人恐將疫病帶回家？花縣衛生局長：做好這件事應不必擔心

第一批鏟子超人怎誕生？竟是他1句「來花蓮玩泥巴」帶起 網跪：太偉大

鏟子超人接力赴花蓮災區！男大生「手握木柄等車」 親曝背後原因

相關新聞

鏟子超人恐將疫病帶回家？花縣衛生局長：做好這件事應不必擔心

花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源說，若災區出現傳染病，會呼籲「鏟子超人」別再到災區，避免將病菌帶離現場；對此花縣府衛...

喊話鏟子超人別去花蓮救災 李鴻源：裝備不足易感染

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，光復鄉至今仍滿目瘡痍，全台逾萬人湧入災區救援，化身鏟子超人令人動容。不過內政部前部長李鴻...

鏟子超人注意！醫警告：天熱漫天塵土「沒罩」恐傷肺

花蓮光復鄉災情慘重，不少「鏟子超人」馳援救災，醫師黃建文提醒，許多志工因天氣悶熱並未佩戴口罩，長期在滿是塵土與碎屑的環境...

8月會議記錄曝光！堰塞湖僅用沙包堵 光復鄉長喊「最怕潰堤」…一語成讖

媒體人朱凱翔昨(1)日於「不演了新聞台」《吃飽來打臉》節目中公開花蓮縣政府近日找到的會議記錄，內容顯示，早在8月11日下午2點30分，縣府秘書長曾召開楊柳颱風的應變會議，與會包括中央農業部、經濟部官員及地方鄉村長，共同商議馬太鞍溪堰塞湖的風險。內容顯示，光復鄉長當時早已明確指出：「潰堤才是最大風險」的警告，卻未獲中央正視。

花蓮佛祖街夫婦仍失聯...兒淚求開挖「最後的期待」 今將持續搜索

花蓮光復洪災釀18死6失聯，其中失聯的林姓夫婦，兒子林先生昨拍攝影片請求社會各界協助，以大型機具協助針對父母的工寮處開挖...

光復鄉2村重災89戶 花縣府爭取中繼宅

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪水重創光復鄉，其中大平村、大同村八十九戶地勢低窪，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高，縣長徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。