鏟子超人注意！醫警告：天熱漫天塵土「沒罩」恐傷肺

花蓮光復鄉災情慘重，不少「鏟子超人」馳援救災，醫師黃建文提醒，許多志工因天氣悶熱並未佩戴口罩，長期在滿是塵土與碎屑的環境中工作，恐引起呼吸道疾病，甚至氣喘惡化或加重「慢性阻塞性肺病」，呼籲務必戴口罩，若出現症狀應盡速就醫。

亞洲大學附屬醫院胸腔暨重症醫學中心副院長黃建文表示，天災過後，空氣往往會伴隨大量肉眼難以察覺的微粒，以花蓮洪災為例，散落的石棉建材、泥沙乾涸後產生的粉塵以及潮濕環境滋生的黴菌孢子，甚至空氣中漂浮的細菌，都是呼吸道的敵人。

黃建文指出，當吸入這些微粒時，鼻腔和氣管原有的過濾與清潔功能會迅速超載，粉塵直接沉積在肺泡，引發急性或慢性的發炎反應，最直接的臨床表現是咳嗽、喉嚨痛與流鼻水，嚴重時可能出現喘鳴聲與胸悶，甚至讓氣喘或慢性阻塞性肺病患者情況惡化。

黃建文強調，萬一吸入的是霉菌孢子，還可能造成過敏性鼻炎、支氣管炎甚至過敏性肺炎，對免疫力低下的人，更有可能演變成肺部感染，長期來看，石棉或重金屬粉塵還可能增加肺纖維化甚至癌症的風險，尤其長時間暴露在粉塵環境更屬於高危險族群，雖然短時間沒有徵兆，但氣道慢性發炎可能已經悄悄醞釀，對未來健康造成不容忽視的隱憂。

黃建文建議，只要在災區工作後出現持續性咳嗽、胸悶、呼吸困難，甚至伴隨發燒，就應盡快就醫，對於已有氣喘或慢性肺病的病患，更要隨身攜帶吸入劑，一旦症狀出現就立刻使用，千萬不要抱持「休息一下就會好」的心態，因為小小的拖延，可能讓病情急速惡化。

黃建文呼籲，口罩是最有效也是最簡單的方式，在塵土飛揚的災區，布口罩恐怕無法有效隔絕，外科口罩或醫療等級口罩才是兼顧呼吸與隔離的最佳解方，此外，離開現場後也要盡快洗臉、沖洗鼻腔，把殘留的粉塵去除，畢竟救人之前，要先保護好自己，才能讓愛心走得更長遠，健康地繼續幫助更多人。

