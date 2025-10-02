喊話鏟子超人別去花蓮救災 李鴻源：裝備不足易感染

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
大量志工湧入花蓮當鏟子超人。圖／聯合報資料照片

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，光復鄉至今仍滿目瘡痍，全台逾萬人湧入災區救援，化身鏟子超人令人動容。不過內政部前部長李鴻源說，上萬人進入災區衍生食宿及衛生問題、救災人員若裝備不足，容易遭受感染，更可能將病菌帶出花蓮。

李鴻源受訪指出，目前觀察堰塞湖水量慢慢減少中，除非還有颱風，否則已經沒有立即風險，現在當務之急應該是盡快協助災民恢復日常生活。但災區呈現「雙頭馬車」令人憂心，前進指揮所指揮官該做的是封鎖現場，閒雜人等不得入內，由工兵部隊進入，處理完畢再讓災民回家。

李鴻源表示，民眾有很多種方法可以幫助災民，中央應該呼籲大家，沒有專業的人請勿前往，工兵部隊擁有專業機具，救災效率遠高於人力，且國軍具備完善的後勤補給系統。

李鴻源說，看見鏟子大軍前往光復救災，真的覺得台灣人很善良也很可愛，相當感謝他們。但李說，若自己當指揮官就不會讓鏟子大軍進入，因為首先要考慮到裝備問題，一萬多個人進入災區吃喝拉撒睡，若裝備不足，相當容易被感染，更可能把病菌帶出花蓮，災區開始有傳染病出現，加上救災時一定會出現受傷，屆時外科、內科醫師都需要。

此外，李鴻源指出，再過不久，災民就會回到現實，發現什麼都沒了，屆時可能出現輕生潮，而這些都是當初災害發生，就已經要先擬定預防。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

堰塞湖 馬太鞍溪

