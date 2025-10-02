喊話鏟子超人別去花蓮救災 李鴻源：裝備不足易感染
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，光復鄉至今仍滿目瘡痍，全台逾萬人湧入災區救援，化身鏟子超人令人動容。不過內政部前部長李鴻源說，上萬人進入災區衍生食宿及衛生問題、救災人員若裝備不足，容易遭受感染，更可能將病菌帶出花蓮。
李鴻源受訪指出，目前觀察堰塞湖水量慢慢減少中，除非還有颱風，否則已經沒有立即風險，現在當務之急應該是盡快協助災民恢復日常生活。但災區呈現「雙頭馬車」令人憂心，前進指揮所指揮官該做的是封鎖現場，閒雜人等不得入內，由工兵部隊進入，處理完畢再讓災民回家。
李鴻源表示，民眾有很多種方法可以幫助災民，中央應該呼籲大家，沒有專業的人請勿前往，工兵部隊擁有專業機具，救災效率遠高於人力，且國軍具備完善的後勤補給系統。
李鴻源說，看見鏟子大軍前往光復救災，真的覺得台灣人很善良也很可愛，相當感謝他們。但李說，若自己當指揮官就不會讓鏟子大軍進入，因為首先要考慮到裝備問題，一萬多個人進入災區吃喝拉撒睡，若裝備不足，相當容易被感染，更可能把病菌帶出花蓮，災區開始有傳染病出現，加上救災時一定會出現受傷，屆時外科、內科醫師都需要。
此外，李鴻源指出，再過不久，災民就會回到現實，發現什麼都沒了，屆時可能出現輕生潮，而這些都是當初災害發生，就已經要先擬定預防。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言