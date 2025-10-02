鏟子超人恐將疫病帶回家？花縣衛生局長：做好這件事應不必擔心
花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源說，若災區出現傳染病，會呼籲「鏟子超人」別再到災區，避免將病菌帶離現場；對此花縣府衛生局長朱家祥認為，志工因淤泥中的病菌造成感染不是不可能，但若做好自身防護，即可避免將病菌帶回家。
朱家祥說，近日很多「鏟子超人」到災區協助清淤，很感謝他們的愛心，外界擔心這些志工在清淤時，因淤泥中的病菌造成感染，這當然不是不可能，但如果各自做好自身防護，就不用擔心將病菌帶回家。
例如清淤時要戴手套，不要用汙染的手去拿東西吃，不要生飲災區現場的水，如果經過煮沸、沉澱，飲水部分應該也不會有腸胃道問題，若覺得食物已有異味就不要再食用，離開災區現場記得洗手、清理身上的泥汙，做好相關清潔工作，就不用擔心將病菌帶回家。
「同樣的，若您的身體狀況正常，歡迎大家來協助，若身體狀況不佳，就請您不要來。」朱家祥說，幾天下來有出現鏟子超人中暑的案例，這些案例多是本身已感冒或身體狀況欠佳，來到災區協助清淤時中暑。
朱家祥指出，目前災區包含花蓮總醫院、慈濟醫療站等，目前絕大部分的患者是來自於鏟子超人，他們協助救災時受擦傷、挫傷接受治療，花縣府已備妥大量破傷風疫苗，若有需要也會提供傷患接種。
