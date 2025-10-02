快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

花蓮佛祖街夫婦仍失聯...兒淚求開挖「最後的期待」 今將持續搜索

聯合報／ 記者李隆揆／花蓮即時報導
佛祖街尾段至今仍遭大量淤泥覆蓋，昨已有大型機具協助林先生開挖淤泥尋人。記者李隆揆／攝影
佛祖街尾段至今仍遭大量淤泥覆蓋，昨已有大型機具協助林先生開挖淤泥尋人。記者李隆揆／攝影

花蓮光復洪災釀18死6失聯，其中失聯的林姓夫婦，兒子林先生昨拍攝影片請求社會各界協助，以大型機具協助針對父母的工寮處開挖尋人，「我們最後的期待在這裡，能不能幫忙挖一下」，消息傳出縣府及民間團體紛紛投入協助，昨已展開挖土尋人，今也將持續搜索。

林先生昨透過影片表示，他在父母的工寮處守候，請求社會各界協助，並哽咽地說，「我們最後的期待在這裡，能不能幫忙挖一下」、「一台挖土機也好，讓我能心安就好」，影片在網路社群上發酵，昨天即有縣府人員及啟德重機等民間團體主動聯繫，派出重型機具到場開挖。

林先生今早受訪表示，他平時在桃園工作，父母則在花蓮光復老家養老，平日會到佛祖街工寮附近種菜，洪災發生前，當天下午2點，父母因擔心工寮受風災影響，跟叔叔說要到工寮收東西，後來林先生看到洪災相關新聞報導，打電話回家確認狀況，父母就已經失聯。

他說，事發後佛祖街範圍一片泥濘、人車難以進入，前幾天稍微清開淤泥，往工寮的路上，泥巴也比較乾了，他和親友想到父母工寮處尋人，但現場整片都是淤泥，難以確認工寮確切位置，只能憑記憶及相對位置大概抓出工寮地點，請求社會各界協助挖土尋人。

除錄影上網求助外，林先生也在現場掛起父母衣物，期盼盡早接獲父母消息，他說，昨天大型機具已經挖了一點點，今天也會以工寮處挖土尋人，謝謝社會各界給予協助。

昨已有大型機具協助林先生開挖淤泥尋人。記者李隆揆／攝影
昨已有大型機具協助林先生開挖淤泥尋人。記者李隆揆／攝影
林先生及親友憑藉記憶，將父母的工寮定位。圖／擷取自Google maps
林先生及親友憑藉記憶，將父母的工寮定位。圖／擷取自Google maps

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮洪災第10天...新增佛祖街封街交管 僅供大型機具進入全力清淤

新北特搜馳援花蓮救災7天返隊 展現同島一命

花蓮洪災泡水車暫置大農大富 現場猶如汽車墳場

花蓮洪災善款逾6.8億元 筆數突破22萬

相關新聞

8月會議記錄曝光！堰塞湖僅用沙包堵 光復鄉長喊「最怕潰堤」…一語成讖

媒體人朱凱翔昨(1)日於「不演了新聞台」《吃飽來打臉》節目中公開花蓮縣政府近日找到的會議記錄，內容顯示，早在8月11日下午2點30分，縣府秘書長曾召開楊柳颱風的應變會議，與會包括中央農業部、經濟部官員及地方鄉村長，共同商議馬太鞍溪堰塞湖的風險。內容顯示，光復鄉長當時早已明確指出：「潰堤才是最大風險」的警告，卻未獲中央正視。

花蓮佛祖街夫婦仍失聯...兒淚求開挖「最後的期待」 今將持續搜索

花蓮光復洪災釀18死6失聯，其中失聯的林姓夫婦，兒子林先生昨拍攝影片請求社會各界協助，以大型機具協助針對父母的工寮處開挖...

光復鄉2村重災89戶 花縣府爭取中繼宅

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪水重創光復鄉，其中大平村、大同村八十九戶地勢低窪，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高，縣長徐...

馬太鞍溪溢流災區待復原 花蓮光復鄉明天停班課

花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣政府表示，光復鄉10月02日停止上班、停止上課。

蔡正元點名三部會釀堰塞湖成災 政院籲減少政治口水

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，前國民黨立委蔡正元點名農業部、經濟部及內政部有違失。行政院發言人李慧芝指出表示，相關部會已一...

馬太鞍溪橋重建加固「採200年防洪標準」 2027年全線通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部採3階段搶修策略推動復建作業，交通部政務次長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。