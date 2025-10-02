採龍眼不經意留下的木梯 意外成20人的救命梯

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災，大水夾帶泥流沖進光復地區，洪水來得又快又急，光復鄉中正路一段及林森路交會口前一處平房前，採龍眼用的木梯，成了20人2貓的救命梯。

王姓屋主退休後，從台北市移居光復鄉10多年，在光復鄉中正路一段買下平房，一旁種植龍眼樹等樹木，颱風樺加沙前，剛採收完龍眼，木梯就隨手放在家門口。

王姓屋主告訴中央社記者，22日開著小貨車撤離到豐濱鄉、海拔較高的工寮，洪水隔天回來，看見道路淤泥很深、門前車輛東倒西歪，屋子兩側多了好幾個木梯子，正疑惑著「印象中沒有把梯子放下來啊」。

2名災後來找車的民眾上門道謝，直說「謝謝你的梯子救了我們」，還有人抱著他多年前種的樹獲救，王姓屋主這才把一切聯想起來，原來不經意的留下的梯子，竟然救了20多個人跟2隻幼貓。

「要不是有梯子，不知道會被沖到哪」在中正路一段經營水果攤的王姓婦人說，當天下午趁雨勢較小，返回攤位餵浪貓，也將救援的2隻小奶貓移到位在太巴塱的果園，突然聽到警車廣播，要大家趕快躲到2、3樓。

王姓婦人和先生趕緊上車，開回太巴塱部落避難，上車前淹水只到腳指頭，只要不到1公里路程就可避開大水，但逃難的車陣很長，10分鐘只開了約200公尺，水已淹到半個輪胎高。

車陣最前方的年輕人棄車往回跑，看到王姓屋主家門前的木梯，機警踩著木梯爬上屋頂，大喊「趕快棄車爬上來！」

王姓婦人跟著先生下車涉水，先生一手高舉寵物外出籠，另一手緊牽著她，當時水已經淹到大腿，幾乎站不住，還得閃避隨洪水沖下來的水桶、機車，眼看離木梯愈來愈遠，只能就近抓著樹往上爬，這時看到另一棵樹上也有一對年輕夫婦都在等待救援。

眼看水位已經上升到腰部，屋頂上的年輕人順手抓了兩片放在屋頂上的木棧板，1片架在倉庫鐵皮屋頂，另1片從鐵皮延伸放在圍牆上方，連結成逃命通道，救了王姓婦人等4人。

屋頂上的年輕人，也用了同樣的方式在平房四周放下木梯，接連救約20人。

王姓婦人說，當時屋頂上約20人，包含2名國小生及2隻貓，大家互不認識，一起躲在小小的帆布躲雨，「每個人像雞一樣直直站著」。

途中，曾有一名老翁曾想試圖離開，不顧大家的勸阻堅持離開，後來年輕人將老翁拉回屋頂，沒多久二度溢流水又再次淹上來，比第一次更深。王姓婦人說，印象中在屋頂上待了3個多小時，大約晚間8時許才離開。

王姓婦人的先生告訴中央社記者，跟著他們一起逃難的2隻小貓原本要送養，現在有了革命情感，他決定收編自己照顧。王姓婦人開心地說，要幫小貓們取名為小幸跟小福，希望災後的重建的後，大家都能很幸福。

意外救了鄰居的王姓屋主說，大家都感謝他的救援，但他認為如果沒有採龍眼的過程，就不會留下木梯子，「是龍眼樹救了他們」。

