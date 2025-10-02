8月會議記錄曝光！堰塞湖僅用沙包堵 光復鄉長喊「最怕潰堤」…一語成讖

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。 記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前因溢流與潰堤引發嚴重災情，中央政府防災應變政策再度受到質疑。媒體人朱凱翔昨(1)日於「不演了新聞台」《吃飽來打臉》節目中公開花蓮縣政府近日找到的會議記錄，內容顯示，早在8月11日下午2點30分，縣府秘書長曾召開楊柳颱風的應變會議，與會者包括中央農業部、經濟部官員及地方鄉村長，共同商議馬太鞍溪堰塞湖的風險。內容顯示，光復鄉長林清水當時早已明確指出「潰堤才是最大風險」的警告，卻未獲中央正視。

會議記錄顯示，當時馬太鞍溪堰塞湖水量約2,000多萬立方米，若累積至6,000萬立方米以上，加上颱風風雨壓力，恐引發潰壩。光復鄉長直言，潰堤可能造成「山洪爆發」，水流高達4公尺，屆時包括下游光復鄉及萬榮鄉房舍將首當其衝，一旦發生災情，可能連居住地方都沒有，甚至需要安置居民。

會中也記錄地方面臨的困境，光復鄉鄉長表示，預估需撤離600多人，「責任重大。該鄉可能需要提早撤離，不能等到警報發布。」但臨時收容場所僅能容納330人，名冊資料也未完整，防災準備明顯不足。鄉長強調，僅憑沙包加固無法有效防止潰堤，呼籲中央加強措施。

當時縣府也要求光復鄉公所需在12日中午提出完整的疏散計畫。而警察局代表擔心光復鄉公所還未對這600多人進行充分的撤離說明，一旦下達撤離命令，可能引起恐慌；縣府則要求林業署12日上午盡快到光復鄉做說明會。

然而朱凱翔指出，中央當時仍以「晴天溢流」為主要評估方向，未將潰堤列為首要風險，判斷輕描淡寫，令人不解。最終堰塞湖水量甚至暴增至9,000萬立方米，遠超初期警戒值。

他批評，中央不僅未正視地方憂慮，還在事後塑造地方官員「搞不清楚狀況」的形象，形同掩耳盜鈴。他強調，鄉長的發言並非危言聳聽，而是基於專業判斷與實際觀察。

節目來賓、國民黨立委葉元之則表示，中央在防護、撤離與協調上皆顯示嚴重不足，未展現應有效率。強調「即便撤離屬於地方權責，但量能不足時，中央應立即接手」，呼籲中央政府應正視地方聲音，檢討防災決策流程。

光復鄉長林清水早在8月11日的會議中已明確指出，「潰堤才是最大風險」，卻未獲中央正視。記者王思慧／攝影
