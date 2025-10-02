聽新聞
光復鄉2村重災89戶 花縣府爭取中繼宅

聯合報／ 記者王思慧李隆揆胡瑞玲／連線報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪水重創光復鄉，其中大平村、大同村八十九戶地勢低窪，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高，縣長徐榛蔚向中央爭取設置中繼宅，並研議遷村。行政院政委、中央總協調官季連成說，中央已著手研擬，將由國土署協調跨部會，提出整體方案。

國土署表示，將研擬短中長期安置方案，包括租金補貼、中繼宅、社會住宅及遷村規畫等。其中中繼宅屬於短期安置，未來仍以社會住宅或遷村等為主要方向，並評估八十九戶是否仍有原地居住可能。

受災最嚴重的區域集中在光復鄉佛祖街與中正路末端。國土署指出，該處地勢低窪，即便加強堤防仍難消除居民疑慮，後續將與縣府及居民討論，避免安置地點太偏遠。

花蓮縣府指出，馬太鞍溪堰塞湖潰決後，河床地勢顯著抬高，即使溢流口已阻斷，仍潛藏水患風險，加上颱風正在形成，佛祖街一帶極易再度受災；馬太鞍溪屬經濟部水利署業管，堰塞湖則由林保署負責，請國土署出面整合，制定長治久安的解決之道。

住佛祖街上的劉姓災民說，這次實在淹得太嚴重，房子再怎麼清也不能住人了，要遷村可以，不過災民需要的不是暫時的住處，而是土地、房子上能寫自己名字，一個能安身立命、安定的家。

台九線馬太鞍溪橋也在此次事件中，遭洪流沖毀，交通部預計十月中完成涵管便道，明年二月前完成鋼便橋，主要橋梁部分，二○二七年底完成雙車道通車。交通部政務次長陳彥伯表示，預計原址重建馬太鞍溪橋，並將防洪標準從原先的一百年，提高為二百年。

