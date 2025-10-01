馬太鞍溪溢流災區待復原 花蓮光復鄉明天停班課

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣政府表示，光復鄉10月02日停止上班、停止上課。記者李隆揆／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣政府表示，光復鄉10月02日停止上班、停止上課。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 花蓮 停班停課

