快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

蔡正元點名三部會釀堰塞湖成災 政院籲減少政治口水

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，前國民黨立委蔡正元點名農業部、經濟部及內政部有違失。行政院發言人李慧芝指出表示，相關部會已一再重申馬太鞍堰塞湖處置時序，呼籲外界減少政治口水，共同投入災區復原工作。

李慧芝還原時序指出，第一，樺加沙颱風在9月18日生成，20日轉為中度颱風，21日上午氣象署8點30分發佈海上颱風警報後增強為強烈颱風，中央災害應變中心就在當日下午3點召開應變會議，依據氣象署提供之雨量預報，內政部、農業部、花蓮縣政府、陽明交大及台大專業團隊討論後共同決議，以最高規格進行預測、擴大警戒及疏散撤離範圍、調高預計撤離人數。

她說，外界所稱「規劃上違背專業」、「一紙通知就要求全面撤離」等語完全背離事實與常識。

李慧芝並指出，第二點，中央災害應變中心在21日第三次工作會報後即發出通報單轉達劉世芳指揮官裁示，由中央提供需疏散撤離的1800戶門牌號碼，並由國防部提供協助，於次日風雨較小前執行異地或垂直預防性疏散撤離 。22日早上8點更發出紅色警戒，要求強制撤離，盡力保全範圍內居民。

李慧芝強調，依據「災害防救法」第4條與第24條規定，地方政府為災害防救之主管機關。當災害發生或有發生之虞，縣市政府及鄉鎮市公所應本於職權，依個案狀況判斷是否勸告或強制撤離，妥善安置受影響民眾。

至於花蓮馬太鞍溪堰塞湖，是否能在樺加沙颱風到來前完成處置，李慧芝指出，國內專家團隊都有評估、也有說明，這個堰塞湖位處深山，人、車都難以抵達，無法在短時間內降低風險，因此政府持續監測並疏濬河道，盡力減低災情。相關議題水利專家都有解說，建議各界可以參考。

李慧芝重申，經濟部也已一再說明，開口堤是台灣河川常見的設計，其設計目的在於減緩洪水的衝擊。而光復地區開口堤，已於災前完成封堵。此次事件是在極端複合型土砂災害條件下，因洪水量大且夾帶大量泥沙，已超越堤防的高度，才造成後續災情。

李慧芝說，行政團隊持續全力協助災區復原重建，此時需要的是大家一起幫助光復，而非政治口水。

堰塞湖 馬太鞍溪 蔡正元 李慧芝 花蓮 行政院

延伸閱讀

蔡正元指3大失誤致堰塞湖潰壩成災 農業部：政治口水退散

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 卓揆指示成立前進指揮所

相關新聞

馬太鞍溪橋重建加固「採200年防洪標準」 2027年全線通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部採3階段搶修策略推動復建作業，交通部政務次長...

馬太鞍溪溢流災區待復原 花蓮光復鄉明天停班課

花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣政府表示，光復鄉10月02日停止上班、停止上課。

蔡正元點名三部會釀堰塞湖成災 政院籲減少政治口水

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，前國民黨立委蔡正元點名農業部、經濟部及內政部有違失。行政院發言人李慧芝指出表示，相關部會已一...

蔡正元指3大失誤致堰塞湖潰壩成災 農業部：政治口水退散

前立委蔡正元今日於臉書貼文指出，馬太鞍堰塞湖潰壩成災，主要是犯了三大失誤。農業部今提出嚴正回應，期盼各界共同投入花蓮災區...

馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對此次馬太鞍溪堰塞湖災情，於9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺...

光復災戶慰問金5萬元領現金 縣府後天8定點發、10月4日起可在農會領

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，18人罹難、6人失聯中、125人受傷。花蓮縣長徐榛蔚日前周五起發放5萬元，解災民的燃眉之急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。