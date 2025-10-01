內政部：「垂直避難」非新創 花蓮107年就提出

花蓮堰塞湖溢流釀災。內政部今天說，垂直避難不是新創方法，依聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫、花蓮縣民國107年水災危險潛勢地區保全計畫，都有提到「至高處垂直避難」等方式。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，強制撤離範圍內仍有10多人罹難引發關注，花蓮縣府曾表示，這次內政部新創「垂直避難」可在2樓以上就近避難，讓很多人自認家中夠安全，無法強迫。

內政部今天透過新聞稿指出，因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，農業部經邀集多次專家會議討論，評估影響範圍並劃定區域，依據聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫及花蓮縣水災保全計畫中有關水災避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式。

內政部說明，垂直避難不是這次因應溢流而新創的避難方法，且已一再強調需先確認居家穩固安全（如鋼筋混凝土）、有2樓以上，又不在水岸邊，才可在災難時往2樓以上暫時垂直避難。

內政部指出，花蓮縣107年水災危險潛勢地區保全計畫第9頁就提到「疏散撤離係指居民自住處平面疏散撤離至指定安全避難所、親友家，或垂直疏散至自家或同樓層2樓以上之安全處所」的垂直避難方法。

內政部強調，目前仍在救災期間，一切以救災復原為重，且與農業部、花蓮縣政府及台大、陽交大學者所開的會議，始終堅持以「保全人民生命安全」為最高原則作疏散範圍劃定考量，盼勿對過程斷章取義，誤導社會大眾。

