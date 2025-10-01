台水：大平及大馬村水壓偏低 增鑿水井增供水量

快訊

中央社／ 台北1日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉大範圍停水。台水今天表示，大部分區域已逐漸恢復供水，但大平村、大馬村等區域仍存在無水及低水壓情況，持續進行供水調控及加強檢修漏，並於大馬配水池增鑿水井、設置供水站29處。

台水透過新聞稿表示，為災後重建工作，居民清理家園、救災志工大量進駐，光復鄉用水需求大增，加上部分管線於災害發生時毀損漏水，雖光復淨水場恢復供水、啟用農水署抗旱井，加上台糖水井與大馬配水池等新水源開發，出水量已提升至災前光復鄉需水量2.3倍，大平村等部分區域仍發生供水不足與水壓偏低情況。

對此，台水表示，持續進行供水調控及加強檢修漏，區域低水壓狀況可望緩解。另為充裕水源，於大馬配水池增鑿水井，以增加水量；為滿足民眾用水所需，設置供水站29處，24小時不間斷巡迴補水，盡力強化應急供水，降低居民不便。

堰塞湖 馬太鞍溪 停水

相關新聞

馬太鞍溪橋重建加固「採200年防洪標準」 2027年全線通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部採3階段搶修策略推動復建作業，交通部政務次長...

蔡正元指3大失誤致堰塞湖潰壩成災 農業部：政治口水退散

前立委蔡正元今日於臉書貼文指出，馬太鞍堰塞湖潰壩成災，主要是犯了三大失誤。農業部今提出嚴正回應，期盼各界共同投入花蓮災區...

馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對此次馬太鞍溪堰塞湖災情，於9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺...

光復災戶慰問金5萬元領現金 縣府後天8定點發、10月4日起可在農會領

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，18人罹難、6人失聯中、125人受傷。花蓮縣長徐榛蔚日前周五起發放5萬元，解災民的燃眉之急...

花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」

花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望...

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

花蓮光復鄉太平村、大同村共89戶受災嚴重，無法恢復原有居住功能，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅與遷村規畫。今天國土署表示，將...

