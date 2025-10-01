台水：大平及大馬村水壓偏低 增鑿水井增供水量

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉大範圍停水。台水今天表示，大部分區域已逐漸恢復供水，但大平村、大馬村等區域仍存在無水及低水壓情況，持續進行供水調控及加強檢修漏，並於大馬配水池增鑿水井、設置供水站29處。

台水透過新聞稿表示，為災後重建工作，居民清理家園、救災志工大量進駐，光復鄉用水需求大增，加上部分管線於災害發生時毀損漏水，雖光復淨水場恢復供水、啟用農水署抗旱井，加上台糖水井與大馬配水池等新水源開發，出水量已提升至災前光復鄉需水量2.3倍，大平村等部分區域仍發生供水不足與水壓偏低情況。

對此，台水表示，持續進行供水調控及加強檢修漏，區域低水壓狀況可望緩解。另為充裕水源，於大馬配水池增鑿水井，以增加水量；為滿足民眾用水所需，設置供水站29處，24小時不間斷巡迴補水，盡力強化應急供水，降低居民不便。

