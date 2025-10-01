快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

馬太鞍溪橋重建加固「採200年防洪標準」 2027年全線通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部政務次長陳彥伯今表示，預計原址重建馬太鞍溪橋，並將防洪標準從原先的100年防洪標準，提高為「200年防洪標準」。聯合報系資料照
花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部政務次長陳彥伯今表示，預計原址重建馬太鞍溪橋，並將防洪標準從原先的100年防洪標準，提高為「200年防洪標準」。聯合報系資料照

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部採3階段搶修策略推動復建作業，交通部政務次長陳彥伯今表示，預計原址重建馬太鞍溪橋，並將防洪標準從原先的100年防洪標準，提高為「200年防洪標準」。

馬太鞍溪橋因洪水沖毀，目前民眾須改道台11線、台11甲線通行。交通部長陳世凱先前指出，公路局已啟動3階段搶修，預計在10月中優先完成涵管便道、而後4個月內完成鋼便橋，以提升通行安全，並在2026年底完成單向橋樑可雙向通車，2027年完成全部橋樑通車。

陳彥伯今出席公路局駕照管理新制記者會，會後受訪時表示，舊的馬太鞍溪橋於2019年完工，其設計防洪標準，依照馬太鞍溪河川治理規畫及跨河建造審查要求、採100年防洪標準，目前初步規畫新橋建設時要採「200年防洪標準」。

陳彥伯說明，200年防洪標準是指，以200年一次的洪水頻率為基準所設計的防洪計畫，也就是說，該工程應能抵禦平均每200年發生一次的洪水事件；以台北地區淡水河流域為例，就是採200年防洪標準。

公路局補充，台9線馬太鞍溪橋前於2019年10月改建竣工，相關設計依據部頒公路路線設計規範、公路橋梁設計規範、公路排水設計規範、公路橋梁耐震設計規範等，當時最新規範版本辦理；河道治理計畫及水理條件，設計時係依據民國102年1月「花蓮溪水系治理規畫檢討報告」，採用重現期距（year）100年。

據了解，公路局規畫「原址重建」馬太鞍溪橋，但仍須與水利署第九河川局討論。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

蔡正元指3大失誤致堰塞湖潰壩成災 農業部：政治口水退散

馬太鞍災區單日清淤近萬噸創新高 便橋10月15日完成

連假後首日還有上萬志工 光復市區泥土仍堆積如山

馬太鞍溪橋2027年全線通車 搶修2方案曝光「舊鐵路溪底隧道淘汰」

相關新聞

馬太鞍溪橋重建加固「採200年防洪標準」 2027年全線通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部採3階段搶修策略推動復建作業，交通部政務次長...

蔡正元指3大失誤致堰塞湖潰壩成災 農業部：政治口水退散

前立委蔡正元今日於臉書貼文指出，馬太鞍堰塞湖潰壩成災，主要是犯了三大失誤。農業部今提出嚴正回應，期盼各界共同投入花蓮災區...

馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對此次馬太鞍溪堰塞湖災情，於9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺...

光復災戶慰問金5萬元領現金 縣府後天8定點發、10月4日起可在農會領

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，18人罹難、6人失聯中、125人受傷。花蓮縣長徐榛蔚日前周五起發放5萬元，解災民的燃眉之急...

花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」

花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望...

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

花蓮光復鄉太平村、大同村共89戶受災嚴重，無法恢復原有居住功能，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅與遷村規畫。今天國土署表示，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。