馬太鞍溪橋重建加固「採200年防洪標準」 2027年全線通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部採3階段搶修策略推動復建作業，交通部政務次長陳彥伯今表示，預計原址重建馬太鞍溪橋，並將防洪標準從原先的100年防洪標準，提高為「200年防洪標準」。

馬太鞍溪橋因洪水沖毀，目前民眾須改道台11線、台11甲線通行。交通部長陳世凱先前指出，公路局已啟動3階段搶修，預計在10月中優先完成涵管便道、而後4個月內完成鋼便橋，以提升通行安全，並在2026年底完成單向橋樑可雙向通車，2027年完成全部橋樑通車。

陳彥伯今出席公路局駕照管理新制記者會，會後受訪時表示，舊的馬太鞍溪橋於2019年完工，其設計防洪標準，依照馬太鞍溪河川治理規畫及跨河建造審查要求、採100年防洪標準，目前初步規畫新橋建設時要採「200年防洪標準」。

陳彥伯說明，200年防洪標準是指，以200年一次的洪水頻率為基準所設計的防洪計畫，也就是說，該工程應能抵禦平均每200年發生一次的洪水事件；以台北地區淡水河流域為例，就是採200年防洪標準。

公路局補充，台9線馬太鞍溪橋前於2019年10月改建竣工，相關設計依據部頒公路路線設計規範、公路橋梁設計規範、公路排水設計規範、公路橋梁耐震設計規範等，當時最新規範版本辦理；河道治理計畫及水理條件，設計時係依據民國102年1月「花蓮溪水系治理規畫檢討報告」，採用重現期距（year）100年。

據了解，公路局規畫「原址重建」馬太鞍溪橋，但仍須與水利署第九河川局討論。

