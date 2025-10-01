鏟子超人接力赴花蓮災區！男大生「手握木柄等車」 親曝背後原因

年輕「鏟子超人」今天持續奔光復鄉災區，女大生說「課可以補，但救災只有1次」；在災區3天的男大生則扛著幾乎只剩木柄已報廢的鏟子說，「它已盡力了，要回家了」。

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，「鏟子超人」接棒湧入災區，雙手一鏟一鏟協助將民宅內、重機具無法抵達的淤泥鏟出，救災初期成為災區最主力部隊。

今天救災進入第9天，來自四面八方「鏟子超人」依然湧入光復火車站，大部分都是年輕人與大學生，一名廣電系男同學說，鏟子被買光了，他勉強買到一把小鏟子。

2名世新廣告系四年級女學生，自備新的鏟子從台北趕到災區，2人被分配到1處民宅，後來軍方人員接手，2人於是再去尋找須幫忙民宅，對於向學校請假奔災區，2人說「課還可以再上，救災只有一次」。

火車站1名男大生拿著幾乎只剩木柄鏟子排隊搭火車，有民眾好奇地問「怎麼鏟到剩下木把」，他說「3天前帶著全新鏟子來災區，然後刻苦耐勞，用心盡力救台灣的村莊」，看著幾乎只剩木柄、已報廢的鏟子說，「它盡力了，要回家了」。

