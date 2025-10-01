蔡正元指3大失誤致堰塞湖潰壩成災 農業部：政治口水退散

前立委蔡正元今日於臉書貼文指出，馬太鞍堰塞湖潰壩成災，主要是犯了三大失誤。農業部今提出嚴正回應，期盼各界共同投入花蓮災區救災工作，呼籲政治口水退散。

蔡正元臉書指出，農業部處理堰塞湖因耽誤時機，災情預估嚴重失真，束手無策任其潰壩，至今還在強辯只是溢流，這是第一個失誤；經濟部沒有堵好2個堤防缺口，在8月中經立委傅崐萁要求處理，但後來只用沙包堵住，導致泥流從這2個缺口推開沙包衝入光復鄉，成為災難的最直接的原因；最後則是內政部部署居民撤離違背專業。

農業部表示，林業及自然保育署於7月26日發現馬太鞍堰塞湖後，立即成立應變小組，除委請陽明交大防災團隊調查監測外，同時通報及拜會地方政府，說明可能的危害及尋求合作，並邀集專家積極評估開設溪床便道、壩頂降挖、壩體爆破及虹吸管抽水等可能的工程減災方案。

農業部進一步指出，期間歷經召開諮詢會議1次、專家會議及專案會議各2次，除陽明交大團隊外，也邀集水利工程、土木工程、水土保持、地質及防災監測等領域專家學者計11名，以及經濟部水利署等水利工程機關共同研商，所有專業意見均認為，在堰塞湖於10月初溢流前，前揭4種工程方案均無法達成或不可行，而應以加強監測、及時預警通報作為溢流前的重要策略。

農業部表示，林保署8月初即於光復林道裝設可觀測堰塞湖壩體的遠端監視設備，並透過空勤總隊直升機接運，在湖體裝設水位計，以更精準判斷水位，相關過程及監測數據也都在網路上公開，供外界查詢檢視。

農業部表示，陽明交大專業團隊利用湖區水位計回傳數據，推估可能溢流時間，並在開始溢流前及發生時發送紅色警戒通報及細胞簡訊。由於馬太鞍堰塞湖位於偏遠山區，湖水溢流前日及當日，遠端監視器皆因濃霧而無法觀測壩體畫面，無法具體說明壩體潰損狀況，但仍在通報及簡訊中，具體提醒應立即疏散撤離。

