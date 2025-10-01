快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量降至潰決前6.4% 仍紅色警戒

中央社／ 花蓮1日電

林保署表示，今天上午無人機航拍顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位1020.3公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量585萬噸，潰決後至今水位高程已下降118.7公尺，蓄水量持續減少，約為原來量體6.4%，仍是紅色警戒。

農業部林業及自然保育署花蓮分署發布訊息指出，今天上午7時由無人機航拍，馬太鞍溪堰塞湖天然壩體及水流無異狀，湖水持續從溢流口穩定流出；考量仍有水量持續匯入湖區，下游土砂狀況尚未穩定，目前仍維持紅色警戒。

依中央災害應變中心報告指出，湖區面積原140公頃，原總蓄水量為9100萬立方公尺。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

【重磅快評】卓榮泰究責堰塞湖只是徐國勇的一塊拼圖

全國掃蕩詐團931個、抓5449人 刑事局嚴防花蓮堰塞湖洪災假募款

馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

「垂直撤離」非新創 內政部：花蓮2018水災危險潛勢區保全計畫就有

相關新聞

馬太鞍溪橋重建加固「採200年防洪標準」 2027年全線通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流導致下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀，交通部採3階段搶修策略推動復建作業，交通部政務次長...

蔡正元指3大失誤致堰塞湖潰壩成災 農業部：政治口水退散

前立委蔡正元今日於臉書貼文指出，馬太鞍堰塞湖潰壩成災，主要是犯了三大失誤。農業部今提出嚴正回應，期盼各界共同投入花蓮災區...

馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對此次馬太鞍溪堰塞湖災情，於9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺...

光復災戶慰問金5萬元領現金 縣府後天8定點發、10月4日起可在農會領

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，18人罹難、6人失聯中、125人受傷。花蓮縣長徐榛蔚日前周五起發放5萬元，解災民的燃眉之急...

花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」

花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望...

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

花蓮光復鄉太平村、大同村共89戶受災嚴重，無法恢復原有居住功能，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅與遷村規畫。今天國土署表示，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。