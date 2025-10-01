馬太鞍溪堰塞湖蓄水量降至潰決前6.4% 仍紅色警戒

林保署表示，今天上午無人機航拍顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位1020.3公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量585萬噸，潰決後至今水位高程已下降118.7公尺，蓄水量持續減少，約為原來量體6.4%，仍是紅色警戒。

農業部林業及自然保育署花蓮分署發布訊息指出，今天上午7時由無人機航拍，馬太鞍溪堰塞湖天然壩體及水流無異狀，湖水持續從溢流口穩定流出；考量仍有水量持續匯入湖區，下游土砂狀況尚未穩定，目前仍維持紅色警戒。

依中央災害應變中心報告指出，湖區面積原140公頃，原總蓄水量為9100萬立方公尺。

