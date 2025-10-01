快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

馬太鞍災區單日清淤近萬噸創新高 便橋10月15日完成

中央社／ 台東縣1日電

馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復鄉，昨日清淤量高達9861噸創新高，各村里每2日消毒一次；交通方面，馬太鞍溪便橋預計15日前完成，116年底完成雙車道新橋。

行政院設立中央災害應變中心前進協調所總協調官原由經濟部次長賴建信擔任，今日由政務委員季連成輪任，上午率領各部會召開記者會說明救災進度。

環境部人員表示，昨天動員255台機具、481人清淤9861公噸，是清淤最高的數字，目前全國除外島外，其他各縣市的環保單位都有來過花蓮，目前留在光復鄉的還有12個縣市；在環境消毒方面，每村里2天消毒一次，從今天起民眾可開始向村長登記消毒。

民眾關心被洪水沖毀的馬太鞍溪橋改建進度。交通部人員表示，15日前會在原橋墩兩側各做南下、北上便道，明年1月前完成鋼便橋，主要橋梁部分，會在115年底完成單車道，116年底完成雙車道。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

「鏟子超人」來災區不用擔心 流動廁所設上百座

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

佛祖街重災區 徐榛蔚向中央爭取中繼宅和遷村計畫

事權統一！「鏟子超人」由軍方統一調度 軍用卡車載送前進偏遠災區

相關新聞

馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對此次馬太鞍溪堰塞湖災情，於9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺...

光復災戶慰問金5萬元領現金 縣府後天8定點發、10月4日起可在農會領

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，18人罹難、6人失聯中、125人受傷。花蓮縣長徐榛蔚日前周五起發放5萬元，解災民的燃眉之急...

花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」

花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望...

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

花蓮光復鄉太平村、大同村共89戶受災嚴重，無法恢復原有居住功能，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅與遷村規畫。今天國土署表示，將...

「垂直撤離」非新創 內政部：花蓮2018水災危險潛勢區保全計畫就有

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，部分民眾採「垂直撤離」引發爭議。內政部今再強調，垂直避難並非本次因應溢流新創的避難方法，且花蓮縣...

花蓮洪患致災 中油：光復加油站恢復供油

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，中油持續投入人力與機具加速進行光復鄉兩座直營加油站清淤與復原，繼馬太鞍站9月27日下午恢復營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。