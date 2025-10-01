馬太鞍災區單日清淤近萬噸創新高 便橋10月15日完成
馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復鄉，昨日清淤量高達9861噸創新高，各村里每2日消毒一次；交通方面，馬太鞍溪便橋預計15日前完成，116年底完成雙車道新橋。
行政院設立中央災害應變中心前進協調所總協調官原由經濟部次長賴建信擔任，今日由政務委員季連成輪任，上午率領各部會召開記者會說明救災進度。
環境部人員表示，昨天動員255台機具、481人清淤9861公噸，是清淤最高的數字，目前全國除外島外，其他各縣市的環保單位都有來過花蓮，目前留在光復鄉的還有12個縣市；在環境消毒方面，每村里2天消毒一次，從今天起民眾可開始向村長登記消毒。
民眾關心被洪水沖毀的馬太鞍溪橋改建進度。交通部人員表示，15日前會在原橋墩兩側各做南下、北上便道，明年1月前完成鋼便橋，主要橋梁部分，會在115年底完成單車道，116年底完成雙車道。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言