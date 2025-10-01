馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對此次馬太鞍溪堰塞湖災情，於9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺的數值高程模型（DEM）。數據顯示，形成此次堰塞湖元兇的山體崩塌，最大深度達到403公尺，而中下游河道也有大量土石堆積，河床高度較災前高出40至50公尺。

農業部林業及自然保育署航測及遙測分署表示，透過航遙測飛機上的光達掃描儀，可以很高效率地獲取高精度大範圍的地表三維資訊，呈現完整的災後地貌。所得成果再進一步與原有的地形數據進行比較，就可以得知上下游不同區位的地形變化程度。

航遙測分署分署長黃群修今說明，為即時提供災害應變所需的空間資訊，分署於9月26日即已完成災區全範圍的高解析正射影像，此次動用的光達掃描儀，是去年才完成酬載改裝及服役，分署在資料取得後，同仁即主動犧牲假日處理相關資料的解算及平差工作，於昨日順利獲得災害前後的地形變動數據。

黃群修表示，這批資料產出後，航遙測分署已經在第一時間提供給國家災害防救科技中心、內政部、農業部、經濟部水利署與所屬第九河川分署、農村發展及水土保持署、林業保育署花蓮分署等多個機關，以及災防有關之學術研究單位運用，後續也將會由農村水保署進行更詳盡的土砂量體分析，相信能有助於目前的災害復原工作及未來河川的整治需求。

