快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
馬太鞍溪全河段災後地形變異情形，透過色階可顯示高程的差異。圖中堰塞湖周邊深藍及紫色色調的崩塌，以及中下游河道紅、橘色調的堆積區域，至於右方沖積扇形狀的黃色區域，則反應覆蓋在河道及農田上的土砂。圖／林業及自然保育署航測及遙測分署提供
馬太鞍溪全河段災後地形變異情形，透過色階可顯示高程的差異。圖中堰塞湖周邊深藍及紫色色調的崩塌，以及中下游河道紅、橘色調的堆積區域，至於右方沖積扇形狀的黃色區域，則反應覆蓋在河道及農田上的土砂。圖／林業及自然保育署航測及遙測分署提供

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對此次馬太鞍溪堰塞湖災情，於9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺的數值高程模型（DEM）。數據顯示，形成此次堰塞湖元兇的山體崩塌，最大深度達到403公尺，而中下游河道也有大量土石堆積，河床高度較災前高出40至50公尺。

農業部林業及自然保育署航測及遙測分署表示，透過航遙測飛機上的光達掃描儀，可以很高效率地獲取高精度大範圍的地表三維資訊，呈現完整的災後地貌。所得成果再進一步與原有的地形數據進行比較，就可以得知上下游不同區位的地形變化程度。

航遙測分署分署長黃群修今說明，為即時提供災害應變所需的空間資訊，分署於9月26日即已完成災區全範圍的高解析正射影像，此次動用的光達掃描儀，是去年才完成酬載改裝及服役，分署在資料取得後，同仁即主動犧牲假日處理相關資料的解算及平差工作，於昨日順利獲得災害前後的地形變動數據。

數據顯示，形成此次堰塞湖元兇的山體崩塌，最大深度達到403公尺，而中下游河道也有大量土石堆積，河床高度較災前高出40至50公尺。

黃群修表示，這批資料產出後，航遙測分署已經在第一時間提供給國家災害防救科技中心、內政部、農業部、經濟部水利署與所屬第九河川分署、農村發展及水土保持署、林業保育署花蓮分署等多個機關，以及災防有關之學術研究單位運用，後續也將會由農村水保署進行更詳盡的土砂量體分析，相信能有助於目前的災害復原工作及未來河川的整治需求。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

光復災戶慰問金5萬元領現金 縣府後天8定點發、10月4日起可在農會領

「垂直撤離」非新創 內政部：花蓮2018水災危險潛勢區保全計畫就有

光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫

美國同意台灣鳳梨輸美 農業部：金鑽、芒果品系符美方要求

相關新聞

光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫

花蓮馬太鞍堰塞湖洪水重創光復鄉，其中太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高...

花蓮洪災一度失聯法籍神父呂德偉現身 哽咽感謝志工愛心相助

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成重大死傷災情，全台各地志工紛紛投入災區協助重建。災後一度傳出失聯的光復鄉大馬天主堂法籍神父呂德...

花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」

花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望...

馬太鞍溪災後地形劇變 林保署：山體崩塌最高403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對此次馬太鞍溪堰塞湖災情，於9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺...

花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

據氣象預報指出，未來幾天由於有熱帶擾動通過呂宋島，花東地區降雨機率將增加。由於光復鄉正在災後復原階段，地方擔憂若雨勢較大...

徐榛蔚致哀 家屬泣「把媽媽還給我」

花蓮光復鄉災情罹難十八人，縣府昨在瑞穗生命紀念園區辦頭七法會，縣長徐榛蔚與家屬相擁落淚，也有家屬大罵「不要補助，把媽媽還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。